METEO ROMA – BEL TEMPO e CALDO in AUMENTO anche per SAN PIETRO e PAOLO, ecco le previsioni

Meteo Roma stabile nel fine settimana, con clima estivo

Meteo Roma – La stagione estiva sembra proprio aver messo le mani sulla Capitale, con il tempo che risulta stabile ormai da diversi giorni; anche le temperature hanno subito un deciso rialzo rispetto alle scorso settimane, portandosi di giorno mediamente attorno ai +30/+31°C. Nel corso di questo fine settimana il bel tempo si rinnoverà fin dal mattino sulla città di Roma, grazie ad un campo barico livellato attorno ai 1016/1017 hPa; la ventilazione di brezza che tenderà ad attivarsi durante le ore pomeridiane porterà un po di refrigerio sui settori occidentali della città, anche se non si prevedono al momento picchi termici troppo elevati sulla città di Roma. Weekend, quindi, all’insegna dell’estate per chi vorrà trascorrerlo all’aria aperta.

Meteo Roma per la festa di San Pietro e Paolo con tanto sole e temperature estive

L’inizio della prossima settimana coinciderà con la festività dei martiri San Pietro e Paolo; le condizioni meteo su Roma si manterranno decisamente estive, con il sole che prevarrà fin dal mattino sulla città. Non si escludono locali addensamenti durante la giornata, ma con cieli al più poco nuvolosi. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, salvo una lieve flessione nei valori massimi per una maggior ventilazione occidentale fin dal tardo mattino. Il prosieguo della settimana vedrà tanto sole sulla città di Roma, con caldo in deciso aumento per l’affermazione di un campo anticiclonico con parziale contributo subtropicale.

Temperature in deciso aumento, valori oltre le medie del periodo

Meteo Roma con clima estivo in decisa affermazione nei prossimi giorni. Dopo una temperatura minima di circa +19°C nel centro città, nelle prossime ore sulla capitale è attesa una massima giornaliera di circa +30/+31°C, ovvero circa 2 gradi oltre le medie del periodo. Nella giornata di domani, domenica 28 giugno, le temperature massime potranno toccare i +32°C, mentre nel corso della prossima settimana non si escludono punte di +33/+34°C. Valori minimi notturni che si manterranno attorno ai +18/+19°C, per poi aumentare fino ai +20/+21°C dalla metà della prossima settimana. ESTATE IN AFFERMAZIONE CON TEMPO STABILE E TEMPERATURE IN AUMENTO. RIMANI SEMPRE AGGIORNATO CONSULTANDO LE PREVISIONI METEO PER ROMA!