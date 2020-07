METEO ROMA – Bel tempo e temperature estive, domani qualche nube di passaggio

Meteo Roma all’insegna della stabilità

Prosegue sulla città di Roma una fase di tempo prettamente estivo, grazie alla parziale espansione dell’anticiclone delle Azzorre sul bacino del Mediterraneo centrale. Le condizioni meteo sulla capitale, quindi, si mantengono stabili anche nella giornata odierna grazie ad un campo barico livellato attorno ai 1015 hPa; cieli sereni fin dalle prime ore del mattino su tutta la città, dopo una temperatura minima notturna di circa +22°C. La giornata proseguirà con cieli azzurri su Roma ed assenza di nubi significative fino al tramonto. Ventilazione che tenderà ad assumere gradualmente una componente di brezza, quindi da ovest-sudovest, mentre le temperature si porteranno entro le prime ore del pomeriggio fino a +31/+32°C; valori tutto sommato consoni con il periodo.

Nubi in transito domani, ma con basso rischio di fenomeni

Meteo Roma – Come anticipato, sul bacino del Mediterraneo tende ad estendersi l’anticiclone delle Azzorre; tuttavia i massimi barici si mantengono ad ovest dell’Italia, favorendo il transito di correnti relativamente più umide da nordovest, responsabili di addensamenti nuvolosi con l’inizio della prossima settimana. La giornata di domani, lunedì 13 luglio, sarà caratterizzata sulla capitale da nubi sparse alternate ad ampie schiarite; basso se non assente il rischio di piogge, che potranno invece interessare i settori meridionali della provincia. Temperature che si manterranno sostanzialmente invariate, salvo lievi oscillazioni in un contesto climatico estivo. Nella seconda pagina una tendenza meteo su Roma fino la fine del mese di luglio.

Temperature senza grosse variazioni, in un contesto estivo

Nel corso dei prossimi giorni le condizioni meteo su Roma non subiranno significative variazioni e con esse anche le temperature. La fase estiva, ma senza eccessi di caldo, proseguirà sulla capitale anche nelle prossime ore, quando la colonnina di mercurio raggiungerà i +32°C in città, un valore decisamente normale per il mese di luglio a Roma. Nel corso della prossima settimana le temperature diurne oscilleranno attorno ai +30/+32°C, mentre i valori minimi notturni attorno ai +20/+22°C. Un possibile calo potrebbe giungere nel prossimo fine settimana, per il transito di un impulso instabile. PER TUTTI I DETTAGLI PREVISIONALI CONSULTA IL METEO ROMA!