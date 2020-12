METEO ROMA – BEL TEMPO sulla capitale con FASE STABILE anche per i prossimi giorni, ecco le previsioni

Meteo Roma: stop al maltempo, arriva una fase più stabile

Ben ritrovati e buona domenica a tutti gli affezionati lettori della Capitale! Dopo un avvio del mese di dicembre spesso caratterizzato sull’Italia da condizioni meteo perturbate, è in arrivo una parentesi più stabile per l’espansione di un campo anticiclonico. Anche sul Lazio, particolarmente interessato da abbondanti piogge nei giorni scorsi e nevicate sull’Appennino, le condizioni meteorologiche risultano decisamente stabili in questa giornata di domenica, con cieli prevalentemente soleggiati. Vediamo nel dettagli che tempo ci attende sulla città di Roma per oggi ed i prossimi giorni.

Domenica di bel tempo sulla capitale

Meteo Roma – Dopo una giornata di sabato caratterizzata dai cieli nuvolosi, oggi splende il sole su tutta la capitale. L’allontanamento verso il basso Tirreno del minimo pressorio, ha determinato un aumento del campo barico sul Lazio; i cieli si presentano sereni su tutta la regione, con assenza di vento e temperature che al primo mattino erano comprese su Roma tra i +4 ed i +6°C. Nella seconda parte di giornata non si registreranno significative variazioni, con cieli sereni e temperature attese in città non oltre i +14°C. La fase stabile proseguirà anche ad avvio di settimana, ma vediamo fino a quando durerà la tregua dal maltempo.

Avvio di settimana stabile, poi nuovi disturbi

Meteo Roma – Le condizioni meteorologiche volgeranno verso una maggiore stabilità sul Lazio già nella giornata odierna; l’allontanamento verso levante della perturbazione atlantica e l’aumento del campo barico da ovest, favoriranno un avvio di settimana con cieli al più poco nuvolosi sulla capitale. Tempo stabile atteso fino alla giornata di venerdì, salvo un graduale aumento della nuvolosità da mercoledì per infiltrazioni umide nei bassi strati; a seguire potrebbe tornare il maltempo su Roma, con nuove piogge attorno al 19-20 dicembre. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!