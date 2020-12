METEO ROMA – Bel tempo sulla capitale, ma da domani torna il MALTEMPO; ecco le previsioni

Meteo Roma: la situazione attuale

Ben ritrovati e buona domenica a tutti gli affezionati lettori della Capitale! Il vortice artico che ha determinato una giornata di Santo Stefano decisamente uggiosa, si è portato nel corso della notte sul basso Tirreno; di conseguenza le condizioni meteo su Roma hanno subito un deciso miglioramento nella giornata odierna. Tuttavia, una nuova perturbazione è pronta a fare il suo ingresso sul Mediterraneo centrale entro la fine del giorno, causando un avvio di settimana decisamente perturbato sul Lazio e sulla capitale con forti venti, piogge abbondanti e tanta neve in Appennino. Vediamo maggiori dettagli previsionali per oggi ed i prossimi giorni.

Oggi bel tempo sulla capitale

Meteo Roma – Dopo le piogge della giornata di ieri, nel corso della notte le nubi hanno lasciato ad ampi spazi di cielo stellato; la temperatura notturna è scesa fino a +5°C in città, mentre attualmente si registrano circa +7°C. Il tempo si presenta stabile e soleggiato su Roma, con cieli sgombri da nubi. Nel proseguo di giornata il sole prevarrà fino al tramonto, ma con tendenza durante le ore serali ad un graduale aumento della nuvolosità per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione atlantica. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Avvio di settimana con il maltempo su Roma

Meteo Roma – Una nuova intensa perturbazione atlantica raggiungerà le regioni centrali nella giornata di domani, lunedì 28 dicembre. Condizioni meteo in rapido peggioramento anche sul Lazio, dove sono attesi forti venti meridionali con raffiche anche superiori ai 70 km/h. Molte nubi fin dal mattino con prime precipitazioni irregolari, nevose sull’Appennino a partire dai 1000-1200 metri. Nel corso del pomeriggio il sistema frontale transiterà sul Lazio e sulla città di Roma, portando forti piogge e temporali, con neve in Appennino attorno ai 1300 metri; venti di burrasca in rotazione da sud a ovest-sudovest con mareggiate lungo le coste. Parziale miglioramento del tempo dalla sera, seppur permarrà un debole-moderato rischio di acquazzoni irregolari.