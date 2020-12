METEO ROMA – Bel tempo sulla capitale, ma torna il MALTEMPO per le festività natalizie; ecco le previsioni

Meteo Roma: la situazione attuale

Ben ritrovati e buona domenica a tutti gli affezionati lettori della Capitale! Il weekend che precede le festività natalizie risulta sostanzialmente stabile sul centro Italia, mentre una debole perturbazione sta transitando sul nord Italia. Campo barico attuale fino a 1025 hPa, protegge quindi il Lazio da eventuali impulsi instabili, regalando una bella giornata soleggiata sulla città di Roma, dove i cieli si presentano mediamente sereni in questa prima parte di giornata. Bel tempo atteso anche durante le ore pomeridiane e serali, quando i cieli saranno prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi.

Avvio di settimana stabile su Roma

Meteo Roma – Il bel tempo che sta caratterizzando questo weekend, proseguirà anche nella prima parte della prossima settimana. L’espansione di un promontorio anticiclonico, innescato dalla discesa di una saccatura sulle Azzorre, prolungherà la fase di tempo stabile su Roma almeno per le prossime 72 ore. Non si esclude il transito di qualche innocuo addensamento tra martedì e mercoledì, mentre un deciso aumento della nuvolosità è atteso per la Vigilia di Natale quando non mancheranno deboli piogge o pioviggini. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Fase invernale tra Natale e Santo Stefano

Meteo Roma – Le festività natalizie trascorreranno in compagnia del maltempo e dal sapore invernale su molte regioni italiane. Un’avvezione fredda di matrice artica è attesa tra il 25 ed il 26 dicembre, quando sull’Italia tornerà il maltempo e si registrerà un brusco calo delle temperature. Cadrà abbondante la neve lungo l’Appennino centro-settentrionale, con fiocchi attesi fin verso le quote medio-basso collinari di Marche, Abruzzo, Umbria e dell’Emilia-Romagna. Il maltempo non risparmierà nemmeno Roma, con piogge e temporali attesi per Natale, mentre correnti fredde settentrionali favoriranno un miglioramento del tempo per Santo Stefano, ma con clima invernale.