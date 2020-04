METEO ROMA – BEL TEMPO tra OGGI e DOMANI, poi arriva la PIOGGIA

Meteo Roma stabile tra oggi e domani, temperature primaverili

Meteo Roma – Bel tempo sulla Capitale in questo inizio di giornata, con cieli prevalentemente soleggiati ed una temperatura già di +18°C; nel corso del primo mattino, tuttavia, i cieli sono risultati grigi con riduzioni di visibilità sulle aree periferiche a nord-est della città, per la presenza di foschie dense e banchi di nebbia, seppur in rapido diradamento. Seconda parte di giornata che vedrà il rinnovarsi di condizioni meteo stabili su Roma, con i cieli che si presenteranno soleggiati su tutta la città, accompagnati da una lieve ventilazione di brezza. Nottetempo sarà possibile il ritorno di locali foschie e banchi di nebbia, specie nei quartieri orientali della città. Domani, lunedì 27 aprile, condizioni meteo invariate su Roma, salvo un graduale aumento della nuvolosità dalla sera. Le temperature risulteranno decisamente primaverili, raggiungendo nel corso del pomeriggio i +22°C.

Meteo Roma in peggioramento la prossima settimana, arriva la pioggia

Meteo Roma ancora stabile anche nella giornata di domani, come anticipato nel paragrafo precedente, con condizioni meteorologiche ancora decisamente primaverili. Nel corso della prossima settimana, tuttavia, si assisterà ad un deciso mutamento delle condizioni meteorologiche su Roma. Un calo del campo barico sul bacino del Mediterraneo, favorirà l’ingresso di diverse perturbazioni atlantiche sull’Italia, determinando un peggioramento del tempo anche su Roma; una prima perturbazione transiterà sul Lazio tra martedì e mercoledì, portando piogge estese, seppur di debole intensità, anche sulla città di Roma. Una breve pausa asciutta si osserverà nella giornata di giovedì, poi venerdì un secondo impulso oceanico riporterà qualche pioggia sulla Capitale.

Temperature in graduale flessione su Roma, ma sempre gradevoli

La temperatura minima notturna ha fatto registrare un valore di +11°C su Roma, mentre nelle prossime ore si raggiungeranno i +22°C, un valore quindi decisamente primaverile. Bel tempo prevalente anche nella giornata di domani, favorirà valori massimi ancora di +22/+23°C sulla Capitale, mentre un lieve calo è atteso durante la prossima settimana per l’arrivo di condizioni meteo più instabili, quando durante il giorno non si supereranno i +20°C. I valori notturni, invece, si manterranno decisamente miti , oscillando attorno ai +12/+14°C tra martedì e giovedì, mentre una flessione è attesa in quella di venerdì quando si potrebbero registrare +9°C durante il primo mattino. TEMPO STABILE SULLA CAPITALE ATTESO OGGI E DOMANI CON TEMPERATURE DECISAMENTE PRIMAVERILI; DA MARTEDÌ TORNA LA PIOGGIA! CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO.