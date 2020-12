METEO ROMA: Bianco NATALE di altri tempi per alcune regioni d’ITALIA, MALTEMPO in arrivo anche sulla città eterna

Situazione meteo in Italia

Quest’anno la situazione sinottica a grande scala si è rivelata fin da subito piuttosto interessante con il Vortice Polare poco compatto ed in grado di regalare sorprese anche alle latitudini più meridionali come le nostre. Sarà un Natale con i fiocchi per alcune regioni dell’Italia grazie alle correnti dal nord Europa, per il momento grande escluso solo il Lazio di tutte le regioni settentrionali. Sulla città di Roma infatti peggiorerà il tempo ma con delle deboli o moderate piogge nella giornata di Natale, poi per Santo Stefano un rapido miglioramento.

Meteo, Natale con i fiocchi su queste regioni

Tutto dipenderà dalla traiettoria della perturbazione attesa per le vacanze di Natale, conferme di stamani per neve fino a quote molto basse tra il giorno di Natale e quello di Santo Stefano su Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo. A seguire ed entro il Capodanno 2021 non si esclude un altro impulso di maltempo invernale con neve al nord Italia e fino in pianura.

Previsioni meteo Roma

Sull’Italia la giornata odierna risulterà per la gran parte uggiosa e fredda. La città di Roma sarà interessata solo da alcune nubi in transito alternate da ampie schiarite, anche nella giornata di domani tempo stabile a Roma. Nello specifico, nubi compatte in Toscana e deboli piogge o pioviggini sulle province settentrionali. Stabile su tutte le altre regioni con ampie schiarite su Marche ed Abruzzo. L’Inverno entra nel vivo in questo periodo, dal giorno di Natale un peggioramento arriverà in Italia con un forte calo delle temperature e nevicate.