METEO ROMA – CALDO contenuto e gran SOLE secondo le previsioni per i prossimi giorni, ecco la tendenza fino al FERRAGOSTO

Meteo Roma: nuova fase di bel tempo

Italia divisa in due dal maltempo con alcune regioni sotto l’influenza di una circolazione di bassa pressione e con essa piogge, temporali e forti raffiche di vento, altre già ai margini con il sole prevalente e con il clima piuttosto gradevole. Le temperature sono scese sensibilmente nelle ultime ore con valori anche di 15°c in meno rispetto 3-4 giorni fa quando la temperatura raggiungeva i 40°c. Nel Lazio e quindi sulla città di Roma le condizioni meteo sono già stabili con sole prevalente salvo innocue nubi irregolari in transito e temperature miti.

Meteo Italia: verso un generale miglioramento

Nelle prossime ore le piogge, i temporali e le raffiche di vento interesseranno ancora il medio versante adriatico e le regioni meridionali peninsulari, per il resto bel tempo e clima gradevole con le temperature contenute per lo più nei 30°c anche nelle ore più calde della giornata. Si andrà verso un generale miglioramento meteo con la depressione in allontanamento ulteriore, qualche temporali pomeridiano non escluso tuttavia su Alpi e Appennino nei prossimi giorni mentre le temperature si assesteranno con la media del periodo senza particolari eccessi di caldo. RIMANI SEMPRE AGGIORNATO CONSULTANDO LE PREVISIONI METEO PER ROMA!

Tendenza meteo fino a Ferragosto 2020

Sulla città di Roma come più in generale nelle principali città dell’Italia avremo un miglioramento meteo entro i prossimi giorni con il bel tempo nel corso del weekend e temperature che tenderanno ad aumentare ma senza raggiungere pericolosi eccessi. Pertanto il bel tempo tornerà a dominare l’Estate 2020 e lo farà molto probabilmente per molti giorni a seguire e per il prossimo Ferragosto anche, stando alle ultime uscite da parte dei modelli meteo, i temporali potrebbero restare dietro l’angolo in Appennino e sulle regioni settentrionali.