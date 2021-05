METEO ROMA – Centro ITALIA ai margini del MALTEMPO, ma l’ESTATE torna a bussare nel WEEKEND, ecco perché

Rapida fase di maltempo con piogge disomogenee

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Ci troviamo alle prese con un’altra perturbazione che nella giornata odierna determinerà un rapido passaggio di piogge al settentrione, ma anche un aumento della nuvolosità sulle regioni dell’estremo sud come Sicilia e Calabria. I passaggi perturbati sono convogliati da un insistente centro di bassa pressione, che stamattina è situato a ridosso della Danimarca. Vediamo cosa accadrà su Roma e quali saranno le previsioni meteo per i prossimi giorni!

Meteo Roma oggi

Previsioni meteo per la giornata odierna – Stamattina avremo cieli sereni o poco nuvolosi, ma senza particolari fenomeni associati. Nel corso del pomeriggio saranno possibili locali piovaschi sulle zone interne, mentre le condizioni su Roma risulteranno stazionarie. In serata avremo prevalenza di cieli poco nuvolosi e tempo asciutto su tutta la regione Lazio. Insiste la nuvolosità anche nelle ore notturne, ma senza fenomeni associati. Le temperature risulteranno ancora sotto le medie del periodo, comprese tra 11°C e 20°C. I venti soffieranno da sud/sud-ovest con intensità debole. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo di Roma per domani

Meteo Roma – Giornata di domani all’insegna della stabilità sul Lazio e su Roma: al mattino cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio ampi spazi di sereno a partire dai settori centro-settentrionali della regione, Roma inclusa. In serata saranno possibili ancora velature in transito; possibili formazioni di nubi basse sui settori costieri nel corso delle ore notturne. Il range di temperature non subirà variazioni, se non un lieve aumento nelle minime (12°C). I venti saranno da intensità debole o moderata dai quadranti meridionali. Di seguito vediamo di tracciare una tendenza per i prossimi giorni!

