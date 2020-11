METEO ROMA: Che SOLE per oggi sulla Capitale d’ITALIA ma attenzione con il MALTEMPO di ritorno, ecco quando

Meteo Italia: giornata di bel tempo

La giornata odierna inizia con il bel tempo in gran parte dell’Italia, solo sulla Sicilia ionica troviamo dei locali fenomeni. Il tutto generato dalla presenza dell’Anticiclone sull’Europa e sul Mediterraneo, anticiclone che però subirà la spinta importante di una profonda e vasta circolazione di bassa pressione e con essa correnti molto fredde in quota di estrazione polare-marittima. Anche in Italia e nello specifico sulla città di Roma pertanto cambierà il tempo con piogge, temporali, raffiche di vento e soprattutto un forte calo delle temperature.

Previsioni meteo Roma

Sulla città di Roma troviamo bel tempo con cieli perlopiù sereni. Se per oggi le condizioni si manterranno stabili, dalla nottata e prime ore di domani arriverà un fronte perturbato con piogge diffuse sulle regioni centrali e a tratti anche intense. Temperature in calo per domani con la neve in arrivo in Appennino fino a 800 metri di quota specialmente su Marche, Umbria e Abruzzo. Forti venti di Tramontana dal pomeriggio. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO SULLA CITTà DI ROMA CONSULTA IL NOSTRO SITO!

Previsioni meteo prossimi giorni

Transiterà una perturbazione lungo il mar Tirreno e sarà in grado di generare maltempo anche intenso sulle regioni centro-meridionali del nostro Paese. Crollo delle temperature atteso dalla giornata di domani, arriverà la prima neve della stagione in Appennino e fino a quote collinari specialmente su Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise. Poi gelate in arrivo in pianura Padana e lungo le vallate interne peninsulari in un weekend dai connotati più invernali che autunnali. Quale evoluzione meteo nel lungo termine?