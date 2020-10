METEO ROMA – Dopo gli ACQUAZZONI pausa temporanea: torna il MALTEMPO, ecco le previsioni

Italia centro-settentrionale sotto scacco del maltempo. Piogge e occasionali temporali anche in Campania

Termina con oggi (e in realtà già da ieri sera) l’egemonia dell’Alta pressione di origine afroazzorriana durata 48 ore che ha protetto il Mediterraneo centrale dalle correnti più fresche ed umide di matrice atlantica nei passati giorni. A partire dalla serata di ieri infatti erano già evidenti i primi cenni di cambiamento dell’assetto barico, con l’affondo di una saccatura di origine nordatlantica che oggi ha riportato il maltempo soprattutto al centro-nord, Roma compresa come vedremo, ma anche in Campania. E’ su gran parte di questi settori che ieri il Dipartimento di Protezione Civile aveva emanato un’allerta meteo valida per oggi.

Previsioni meteo Roma oggi

Le piogge e gli acquazzoni che fin da questa notte hanno interessato la Capitale fino al primo pomeriggio odierno, hanno portato un accumulo in città pari a circa 5 millimetri, molto variabile da quartiere a quartiere (ad esempio la stazione meteorologica di Nomentana ne misura più del doppio, 11). Nelle prossime ore il maltempo colpirà in maniera sparsa diverse zone del centro-nord e anche parte del sud, ad eccezione però proprio della città di Roma che osserverà solamente la presenza di cieli piuttosto nuvolosi, ma con tempo asciutto e relativamente stabile. Le temperature quest’oggi si attestano intorno ai +15°C di minima a cui è seguita una massima di circa +18°C.

Possibili isolati temporali per domani

Nella giornata di domani lunedì 12 ottobre si osserverà il persistere dello scorrimento di correnti umide e di matrice atlantica dal quadro sinottico. Ciò sicuramente porterà l’arrivo di qualche ulteriore pioggia soprattutto a partire dalla mattinata che ad intermittenza si estenderà fino al pomeriggio sulla città di Roma, quando sarà possibile persino qualche isolato temporale. Miglioramento in serata in un contesto di cieli che rimarranno comunque prevalentemente nuvolosi. Temperature attese in calo nei valori minimi, ma in aumento in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.