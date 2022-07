METEO ROMA – Dopo i TEMPORALI della notte torna il BEL TEMPO sulla Capitale, con clima gradevole: ecco le previsioni

Condizioni meteo in Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Tra la giornata di ieri e la nottata trascorsa il transito di un fronte freddo ha portato acquazzoni e temporali al Nord-Est e sulle regioni centrali, anche con forti grandinate. Nella giornata odierna il maltempo si sposta sulle regioni meridionali portando ancora acquazzoni e temporali sparsi, mentre sulle regioni centro-settentrionali sono già arrivate ampie schiarite che renderanno i cieli soleggiati per tutta la giornata. Clima molto gradevole, grazie al calo termico portato dall’aria più fresca al seguito del fronte freddo. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni per oggi 8 luglio su Roma: nella notte il transito del fronte freddo ha prodotto una linea temporalesca in movimento da nord verso sud che ha portato maltempo intenso, con temporali e forti raffiche di vento, ma a seguire sono poi arrivate ampie schiarite. Al mattino abbiamo trovato subito infatti tempo stabile e asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Cieli soleggiati anche al pomeriggio su gran parte del Lazio, qualche nube solo sui settori meridionali. In serata si rinnoveranno condizioni di tempo stabile e asciutto su tutto il territorio con prevalenza di cieli sereni. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTATE LE PREVISIONI METEO ROMA! Temperature in diminuzione, comprese su Roma tra 18°C e 31°C. Vento teso dai quadranti nord-orientali.

Meteo Roma per domani

Anche la giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutta la regione. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori. Anche in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutto il Lazio. Di seguito la tendenza meteo per i giorni a seguire. Temperature in lieve rialzo, comprese su Roma tra 20°C e 33°C.

Tendenza meteo per i prossimi giorni

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, sia nella giornata di domenica che nei primi giorni della prossima settimana la Penisola Italiana continuerà a trovarsi sul bordo orientale del campo di alta pressione. Questo porterà su Roma e sul Lazio giornate soleggiate con caldo ancora contenuto grazie alle correnti più fresche che continueranno ad arrivare dai quadranti settentrionali. Solo nella seconda parte della settimana il caldo potrebbe tendere ad aumentare a causa di una espansione verso est dell’area anticiclonica. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

