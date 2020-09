METEO ROMA: Ennesima giornata autunnale con piogge sparse, ecco tutte le previsioni fino al WEEKEND

Meteo Roma: cambio di stagione non solo da calendario

Procede una settimana tipicamente autunnale in tutta l’Italia con molte nubi in transito da nord a sud e con esse anche delle precipitazioni sparse. Fenomeni localmente anche di forte intensità sulle regioni settentrionali nelle ultime ore, nelle prossime ore le precipitazioni interesseranno principalmente la Sardegna, la Liguria le regioni tirreniche centrali e il nord-est Italia. Anche a Roma pertanto la giornata risulterà ancora una volta instabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO PER LA CITTà DI ROMA.

Evoluzione meteo Italia

Nubi in transito e con esse anche delle piogge diffuse su gran parte del Paese, il tutto sotto l’influenza di correnti instabili di natura atlantica pilotate fin sull’Italia da una vasta circolazione di bassa pressione sempre attiva sul comparto occidentale del Vecchio Continente. Così ancora per diversi giorni con altre piogge in arrivo anche a Roma mentre le temperature resteranno stazionarie nelle prossime 24-48 ore per poi calare bruscamente a ridosso del prossimo weekend quando un nuovo impulso di maltempo colpirà a pieno l’Italia.

Meteo Autunno: drastico crollo delle temperature

Causa la mancanza di una figura anticiclonica sufficientemente stabile sul Mediterraneo, troviamo condizioni di maltempo in Italia con piogge diffuse tutti i giorni della settimana in corso. Le temperature per il momento si mantengono in linea con la media di riferimento ma nel corso del weekend subiranno un forte calo. Al via quindi la stagione autunnale in tutta Italia con addirittura la neve che potrebbe arrivare già entro il mese di Ottobre sia sulle Alpi che in Appennino centro-settentrionale.