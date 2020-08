METEO ROMA – ESTATE con il bel tempo e temperature per ora più gradevoli, attenzione tuttavia a nuove ondate di calore

Meteo Roma stabile, prosegue l’assenza di pioggia

Entriamo nella seconda parte del mese di Agosto e di conseguenza anche nella restante parte dell’Estate 2020. La situazione meteo in Italia resta in buona parte stabile con tanto sole e condizioni ideali per le vacanze al mare grazie anche ad un calo delle temperature con le correnti di Maestrale al posto di quelle meridionali provenienti dal continente africano sotto la spinta vigorosa dell’Anticiclone. Clima caldo ma sopportabile anche a Roma nelle prossime ore e nei prossimi giorni soprattutto con le temperature in linea con la media del periodo.

Meteo Roma: Temperature in lieve flessione, poi scoppia il caldo intenso

Il tempo si manterrà stabile sul Lazio e sulla città di Roma anche nel prosieguo della settimana, sempre sole prevalente salvo qualche innocua nube in transito e precipitazioni assenti. Calo termico atteso nelle prossime ore e nelle prossime giornate con l’ingresso di correnti più fresche oceaniche; a seguire una nuova ondata di caldo intenso riporterà la colonnina di mercurio su valori piuttosto elevati durante il corso del prossimo weekend quando l’anticiclone africano raggiungerà soprattutto il centro e il sud Italia.

Italia divisa in due

Braccio di ferro sull’Italia tra l’Anticiclone africano e le correnti perturbate di matrice atlantica, condizioni meteo ben distinte tra nord e sud con rispettivamente temporali dietro l’angolo nei prossimi giorni e nuove ondate di calore con precipitazioni ancora assenti e gran secco. Durante la giornata di domani al nord Italia avremo instabilità ancora presente con locali piogge la mattino, possibili temporali al pomeriggio con locale interessamento in serata della Lombardia. Stabile e più soleggiato altrove. Tempo stabile al centro e al sud Italia eccetto in Toscana con locali piogge e possibili temporali al pomeriggio su Appennino, Toscana, Abruzzo, Marche, Puglia, Molise e Campania. Temperature in calo su tutte le regioni eccetto al nord-ovest. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO PER ROMA!