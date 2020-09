METEO ROMA: fase di BEL TEMPO con SOLE e TEMPERATURE in ripresa ma il MALTEMPO potrebbe tornare per il WEEKEND

Meteo: Autunno momentaneamente in stand-by

Dopo la forte ondata di maltempo che ha posto fine all’Estate 2020 con piogge, temporali e neve in montagna, eco di ritorno il bel tempo e il clima gradevole. Gli utlimi giorni di settembre trascorreranno con il bel tempo sia a Roma che in tante altre città del Paese, solo delle residue piogge per oggi lungo la Campania, Calabria e Sicilia. Temperature in ripresa con valori piuttosto freschi al primo mattino ma in rapido aumento nelle ore centrali della giornata. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO PER LA CITTà DI ROMA.

Previsioni Meteo Roma

Autunno in stand-by nelle prossime ore e nei prossimi giorni con sole prevalente e con le temperature fino e oltre i 20°c nelle ore centrali della giornata. Anche sulla città di Roma le condizioni meteo risulteranno stabili con sole prevalente salvo qualche innocua nube in transito e clima gradevole con le temperature oltre i 20°c nelle ore centrali della giornata. Tuttavia l’Autunno resterà in agguato in Italia con nuove perturbazioni di matrice atlantica in entrata nel Mediterraneo durante il prossimo weekend quando non si escludono nuove piogge anche sulla Capitale.

Meteo Autunno 2020: nuova ondata di maltempo

Il cambio di stagione rispettato in pieno secondo il calendario astronomico è avvenuto la scorsa settimana. Maltempo e clima freddo in questi ultimi giorni in tutta Italia, momentanea tregua con sole e temperature gradevoli in questi ultimi giorni di Settembre, Ottobre subito con un nuovo impulso di maltempo autunnale con piogge e temporali sparsi specialmente sulle regioni settentrionali del paese. Evoluzione meteo pertanto piuttosto dinamica con l’Autunno appena iniziato e già entrato nel vivo.