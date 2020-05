METEO ROMA – Fasi NUVOLOSE alternate ad altre più SOLEGGIATE, ecco le previsioni

Stabile al centro-sud, più disturbato al nord

Oggi esordisce il mese di maggio e fin ora lo ha fatto con condizioni meteo di prevalente stabilità in tutto il territorio nazionale, con qualche disturbo più massiccio al nord e fenomeni di debole o moderata intensità su alcuni settori nordoccidentali. Nel corso della serata, mentre sulle regioni centro-meridionali si rinnoveranno e si protrarranno le condizioni di stabilità che abbiamo già ritrovato fin qui, al nord le condizioni meteo subiranno un peggioramento soprattutto per quanto riguarda la Lombardia, il Veneto e il Trentino Alto Adige, sul cui dettaglio previsionale abbiamo già approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale. A Roma troviamo condizioni di stabilità, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Roma oggi

La giornata odierna è stata caratterizzata dal transito di nuvolosità irregolare alternato a qualche momento di sole sulla città di Roma. Tutto ciò si è inserito però in un contesto di tempo stabile e asciutto, e tali condizioni meteo di stabilità si rinnoveranno e si protrarranno almeno fino al termine della serata corrente, con i cieli che rimarranno comunque prevalentemente o molto nuvolosi. Tale evoluzione meteo è da venir contestualizzata all’interno di un clima dal sapore tipicamente primaverile, con minime anche piuttosto alte e intorno ai +15°C a cui sono seguite massime di circa +21°C.

Massime in aumento per domani

Dopo una nottata e una mattinata che trascorreranno all’insegna di cieli molto nuvolosi sulla Capitale, nel corso del pomeriggio di domani sabato 2 maggio le condizioni meteo tenderanno ad un leggero miglioramento sulla città di Roma, con qualche schiarita. Persisterà comunque qualche disturbo che rimarrà innocuo anche in serata, con tempo dunque stabile e asciutto. Per quanto riguarda le temperature esse sono previste in aumento lieve nei valori massimi, mentre quelli minimi stazioneranno pressapoco sui valori odierni con fisiologiche fluttuazioni.