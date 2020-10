METEO ROMA – Fronte PERTURBATO in arrivo sulla Capitale con ACQUAZZONI, ecco le previsioni

Le condizioni meteo dunque peggioreranno fin dalle prime ore della notte di domani lunedì 5 ottobre, con l’arrivo di piogge e possibili temporali che ad intermittenza potrebbero interessare la Capitale fino alla mattinata. E’ successivamente atteso un miglioramento del tempo in un contesto di cieli che dovrebbero rimanere comunque piuttosto disturbato dalla nuvolosità. Qualche schiarita nel pomeriggio potrebbe favorire un lieve rialzo termico nei valori massimi rispetto ad oggi, mentre quelli minimi insisteranno sui valori odierni con fisiologiche fluttuazioni. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Le condizioni meteo di instabilità sono tornate ad imperversare sulla nostra Penisola quest’oggi, dopo la breve pausa dal maltempo riscontrata a partire dal pomeriggio di ieri: un nuovo impulso perturbato infatti colpirà (e sta già colpendo) l’ Italia nelle prossime ore, con piogge e possibili temporali che coinvolgeranno i settori centro-settentrionali. Piogge intense hanno già colpito la Liguria e stanno ora colpendo la Lombardia e buona parte del nord, attenzione a qualche nubifragio nelle prossime ore tra spezzino e alta Toscana . Il fronte instabili risulterà in discesa fino a raggiungere la Capitale entro la prossima notte, come vedremo.

Ampie schiarite per la mattina di martedì, poi nuovo fronte nuvoloso in un contesto di tempo asciutto

Per quanto riguarda invece la giornata di martedì 6 ottobre si osserveranno progressive schiarite nelle ore della notte, con rasserenamenti attesi in mattinata sulla città di Roma. Tuttavia, dal pomeriggio è atteso l’ingresso di un nuovo fronte nuvoloso, ma in un contesto di tempo che rimarrà asciutto e relativamente stabile per il resto della giornata. Temperature minime che in questo caso potrebbero calare, al netto di una certa stazionarietà delle temperature massime.