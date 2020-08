METEO ROMA – Giornata estiva con CALDO INTENSO sulla Capitale, stabile anche nei prossimi giorni

Meteo weekend estivo su Roma, sole e massime fino a +34°C

Meteo Roma – La stagione estiva si sta dimostrando decisamente stabile sul Lazio e la città di Roma, con assenza di precipitazioni prolungata e temperature che in questo mese di agosto risultano decisamente superiori le medie del periodo. Anche in questo fine settimana le condizioni meteo su Roma risulteranno decisamente estive: la bolla calda giunta dal nord Africa sta raggiungendo il suo picco proprio in queste ore sulle regioni centrali, con una temperatura su Roma attuale di +33°C, ma destinata a toccare nelle prossime ore i +34°C. I cieli risultano soleggiati e si manterranno tali anche nella giornata di domani, quando è prevista una lieve flessione termica.

Settimana stabile su Roma, salvo qualche nube tra lunedì e martedì

Meteo Roma – L’estate potrebbe accompagnare anche gli ultimi giorni del mese di agosto sul Lazio, con le giornate che trascorreranno spesso soleggiate. Tuttavia il transito di un cavo d’onda tra lunedì e martedì sul centro Italia, potrebbe riportare qualche acquazzone e temporale sui settori interni; sulla città di Roma si osserverà solo un momentaneo aumento della nuvolosità, con alternanza di addensamenti a schiarite, ma al momento non sono previsti fenomeni significativi. Le temperature subiranno una lieve flessione ad inizio settimana, per poi aumentare nuovamente tra mercoledì e giovedì.

Oggi apice del caldo, da domani graduale flessione ma su valori sempre estivi

Le condizioni meteo su Roma si mantengono piuttosto stabili in quest’ultima parte del mese di agosto, con tanto sole e temperature decisamente estive. Se nella giornata di ieri si sono toccati i +35°C, durante la giornata odierna si registreranno in città valori massimi di circa +34°C, mentre una lieve flessione è attesa tra lunedì e martedì, quando correnti meno calde occidentali manterranno i valori diurni attorno ai +32/+33°C. Il calo sarà tuttavia lieve e solo momentaneo, tra mercoledì e giovedì è atteso il ritorno del caldo in città con punte massime fino a +34/+35°C . Valori notturni decisamente elevati e compresi tra i +21 ed i +23°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO PER ROMA!