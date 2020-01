METEO ROMA: il maltempo sta per tornare sulla Capitale con temporali a tratti anche intensi, ecco le previsioni

Altra giornata di sole sulla Capitale

Ancora bel tempo nelle prossime ore sulla città di Roma come del resto in tante altre città dell’Italia e con cieli poco nuvolosi. Clima freddo al primo mattino, piuttosto mite durante le ore centrali della giornata con temperature fino a 15°c. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo, Venerdì 17 Gennaio 2020

Tempo stabile e in parte soleggiato sulle regioni settentrionali durante la mattinata e il primo pomeriggio. Nubi in aumento a seguire sulle regioni occidentali con piogge in arrivo e in estensione a tutte le regioni settentrionali entro la nottata. Neve fino a 600 metri di quota sulle Alpi. Bel tempo al mattino sulle regioni del Centro Italia, nubi in aumento in Toscana dal pomeriggio con prime piogge in arrivo. Maltempo dalla sera eccetto sulle regioni adriatiche. Neve oltre i 1300 metri di quota. Giornata all’ insegna del tempo stabile al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, qualche nube in più dal pomeriggio e deboli piogge dalla serata sulla Sardegna e Sicilia, altrove sempre con tempo asciutto. Temperature in calo da nord a sud.

Maltempo invernale in Italia con temperature in brusco calo

Il Maltempo potrebbe tornare in Italia dopo settimane di totale assenza di precipitazioni. L’anticiclone dominante da diverse settimane a questa parte sull’Italia subirà una ritirata e al suo posto entreranno le correnti instabili dall’ oceano nord-Atlantico. Attese piogge e nevicate fino a quote basse durante il prossimo weekend.