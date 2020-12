METEO ROMA: Imminente MALTEMPO sulla Capitale con PIOGGE o NUBIFRAGI, i dettagli

Meteo Roma, maltempo intenso

Circolazione di bassa pressione attiva sul Tirreno con precipitazioni diffuse in tutta Italia, anche nevose a quote molto basse al nord. Sulla città di Roma previsto maltempo nella giornata odierna con piogge anche di forte intensità e forti raffiche di vento, possibili mareggiate lungo le coste del Lazio. Maltempo in arrivo quindi con la prima di una serie di perturbazioni in ingresso nel Mediterraneo. Il mese di Dicembre inizia subito con caratteri invernali e clima freddo specialmente sulle regioni settentrionali e parte del centro Italia.

Previsioni meteo per Roma

Neve fino in pianura Padana e localmente anche abbondante su Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Maltempo a Roma con piogge anche pesanti previste nel corso del pomeriggio e forti raffiche di vento. Il grosso del maltempo lo avremo tra il pomeriggio e la serata odierna sulla città di Roma, poi verso un esaurimento dei fenomeni ma anche per domani non si escludono locali piovaschi. Nel dettaglio al mattino di domani deboli piogge sparse sui settori Tirrenici, migliora in serata ma il maltempo colpirà ancora sulla Capitale nei prossimi giorni.

Meteo Italia, neve anche al centro

Inverno subito a pieno regime con le montagne imbiancate all'orizzonte da domani anche dalla città di Roma. Neve in arrivo in Appennino nella giornata odierna specie in Umbria, Toscana e Marche. Previsti fiocchi fino a 800 metri di quota con accumuli anche superiori i 20 centimetri dai 1000 metri di quota specie su Umbria e Marche. Al via così la stagione invernale non solo da calendario meteorologico alla mano. Neve abbondante anche tra Lazio e Abruzzo ma con le quote più elevate.