METEO ROMA – L’ANTICICLONE porterà STABILITA’ persistente con clima gradevole, ecco le previsioni

Tempo asciutto su tutta la nostra Penisola nella giornata odierna

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono quest’oggi stabili dopo che un Anticiclone ha scacciato via anche le residue correnti di maltempo che nella serata di ieri hanno provocato qualche piovasco sui settori tirrenici della Calabria. Nonostante l’Alta pressione abbia preso il sopravvento tuttavia, persiste la nuvolosità sull’intero territorio nazionale con qualche schiarita più o meno ampia e con maggiori addensamenti sulla Sicilia. Malgrado ciò il tempo rimane comunque generalmente asciutto, con temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi. Quanto detto fin qui quest’oggi è valso anche per Roma, come vedremo.

Previsioni meteo Roma oggi

La giornata odierna della città di Roma è trascorsa all'insegna della generica stabilità nonostante, a seguito di una nottata stellata, la mattinata e il pomeriggio siano risultati disturbati dal transito di nuvolosità irregolare. Nuove schiarite sono succedute in serata, con cieli che si mostrano attualmente sereni e tali rimarranno fino alla mezzanotte. Le temperature quest'oggi sulla Capitale si sono attestate tra i +11°C di minima e i +20°C di massima, più o meno in linea con la media o leggermente oltre.

Domani effetti ben visibili dell’Alta pressione su Roma

Ma gli effetti più visibili dell’Alta pressione saranno evidenti nella giornata di domani sabato 31 ottobre, in corrispondenza dunque della festività di Halloween, quando i cieli sulla Capitale si mostreranno pressoché limpidi così come nel resto d’Italia. Cieli sereni si avranno infatti già dalle primissime ore della notte e fino al termine della serata di domani. All’ulteriore miglioramento delle condizioni meteo atteso su Roma dunque, seguirà anche una lieve variazione delle temperature che incrementeranno per quanto concerne i valori massimi, mentre tenderanno a stabilizzarsi pressappoco su quelli odierni i valori minimi.