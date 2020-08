METEO ROMA – La capitale piomba in AUTUNNO, TEMPORALI ed ACQUAZZONI accompagnati da un brusco CALO delle TEMPERATURE

Oggi maltempo su Roma, rischio forti temporali

Meteo Roma – Il mese di agosto sta terminando con una severa ondata di maltempo sull’Italia, causata dalla discesa di una vasta saccatura atlantica fino al cuore del Mediterraneo centrale. Le condizioni meteo risultano instabili non solo sul nord Italia, ma in questo inizio di giornata anche su parte del centro. Piogge e temporali, infatti, hanno raggiunto alle prime ore dell’alba anche la capitale d’Italia, causate dall’abbassamento del flusso umido instabile. Temporali che transiteranno su Roma ancora tra il tardo mattino e la prima parte del pomeriggio, lasciando poi spazio ad una momentanea pausa asciutta tra la sera e la prima nottata. A seguire piogge diffuse nottetempo.

Lunedì giornata autunnale: piogge diffuse fin dal mattino

Meteo Roma – Il mese di agosto chiuderà sulla capitale con condizioni meteo decisamente autunnali. Il transito della saccatura oceanica sul Mediterraneo centrale, favorirà lo sviluppo di un esteso fronte perturbato, che delimiterà l’aria calda di carattere prefrontale da quella più fresca oceanica post frontale. Al mattino avremo cieli coperti con piogge estese su Roma, localmente di moderata intensità, che tenderanno ad insistere anche nella prima parte del pomeriggio; a seguire i fenomeni tenderanno a riassorbirsi su Roma, concentrandosi sui settori meridionali della provincia. Le temperature, complice i fenomeni persistenti, subiranno un brusco calo nei valori massimi, anche di 8/10°C rispetto alle ultime 24 ore.

Temperature in ulteriore flessione verso il normale declino stagionale

Le condizioni meteo su Roma volgono verso un generale peggioramento nella giornata odierna con rischio pioggia fin dal mattino e venti tesi meridionali. Dopo aver toccato una temperatura minima notturna di circa +24°C, nelle prossime ore su Roma non si andrà oltre i +29°C. Il calo sarà ancor più incisivo nella giornata di domani, quando durante il giorno non si andrà oltre i +24°C a causa di cieli coperti e fenomeni persistenti, per poi subire un nuovo aumento nei giorni successivi. Valori notturni decisamente elevati e compresi tra i +21 ed i +23°C, in calo fino a +17°C nel corso della prossima settimana. Prime prove generali di autunno sulla capitale. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO ROMA.