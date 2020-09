METEO ROMA – La Capitale si prepara ad affrontare una fase di MALTEMPO, ecco le previsioni

Arrivano le prime note di maltempo in Italia

Le condizioni meteo della nostra Penisola quest’oggi appaiono ben delineate: l’Italia torna nel mirino del maltempo dopo che l’Anticiclone afroazzorriano ha avvolto soprattutto le aree centro-meridionali del Paese per buona parte della scorsa settimana. Nella giornata odierna in particolare troviamo condizioni piuttosto perturbate sulle zone occidentali del centro-nord, con fenomeni a tratti anche intensi e occasionalmente accompagnati da attività elettrica sull’alto settore tirrenico, più precisamente tra Liguria e Toscana. In quest’ultima è vigente persino un’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. Qualche piovasco ha interessato in mattinata anche Roma, come vedremo. Il tempo si presenta invece più stabile e asciutto altrove.

Previsioni meteo Roma oggi

Nel corso della mattinata odierna dei piccoli fronti perturbati hanno fatto ingresso dal mare e hanno colpito diverse zone del Lazio, tra cui c’è anche Roma. Qui, le piogge sono state però piuttosto veloci e non in grado di portare un accumulo rilevante che su diversi quartieri della città risulta inferiore al millimetro. Cieli comunque spesso cupi a causa della nuvolosità si sono susseguiti per gran parte della giornata e si susseguiranno anche nel corso di questa sera, quando il tempo tenderà a migliorare un po’ ovunque. Temperature ancora piuttosto alte relativamente al periodo e comprese tra i +20°C di minima e massime prossime ai +30°C.

Domani giornata tendenzialmente instabile

Nella giornata di domani lunedì 21 settembre saranno più evidenti su Roma gli effetti portati dall’affondo perturbato responsabile già del maltempo odierno. In particolare, già dalla prima mattina saranno possibili acquazzoni e temporali che ad intermittenza interesseranno la Capitale fino al pomeriggio. Migliora invece in serata quando i fenomeni tenderanno a spostarsi e a spegnersi a ridosso dell’Appennino. Temperature previste in ulteriore calo nei valori massimi, mentre quelli minimi stazioneranno pressapoco sui valori odierni con fisiologiche fluttuazioni. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.