METEO ROMA: La giornata inizia con il sole ma il MALTEMPO sarà protagonista per l’inizio di Dicembre

Meteo Italia, maltempo in arrivo

Non c’è tempo per una rimonta dell’anticiclone sul Mediterraneo ed in Italia, una perturbazione di natura polare-marittima è in procinto di raggiungere il nostro Paese portando scenari meteo già invernali. Non a caso il calendario meteorologico sancisce il cambio di stagione in data primo di Dicembre ed in effetti dalla giornata di domani si aprirà una fase di intenso maltempo in tutta Italia con piogge, nevicate fino in pianure a forti raffiche di vento. Tutto questo anche a Roma con fenomeni previsti anche di forte intensità per la giornata di Mercoledì 2 Dicembre.

Previsioni meteo prossimi giorni

Peggioramento in arrivo nel corso dei prossimi giorni con una serie di perturbazioni in entrata nel bacino del Mediterraneo. La prima di queste è attesa per domani con il grosso del maltempo nella giornata di Mercoledì. Sulla città di Roma attese piogge anche intense con raffiche di vento che potrebbero oltrepassare gli 80 km/h. Temperature invernali al nord Italia con la prima neve in arrivo in pianura Pedana. Clima invernale anche al centro. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO SULLA CITTà DI ROMA CONSULTA IL NOSTRO SITO!

Maltempo invernale al nord Italia

Dopo le ondate di maltempo che hanno colpito duramente la Calabria, la Sicilia e la Sardegna nei giorni scorsi di Novembre, il maltempo porterà grandi sorprese al nord Italia con la neve in arrivo fino in pianura Padana. Con le ultime uscite da parte dei principali modelli meteo, viene confermato come anticipato anche nella scorsa settimana il maltempo invernale per gran parte dell’Italia. Temperature in calo specie al nord con neve fino in pianura, neve al centro-sud in Appennino fino a quote medie.