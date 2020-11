METEO ROMA: Disturbi IRREGOLARI interesseranno la Capitale fino al WEEKEND, ecco le previsioni

Meteo Roma: più nubi rispetto alla giornata di ieri

Nonostante resta dominante l’Anticiclone sull’Italia, rispetto alla giornata di ieri sulla città di Roma e più in generale sulle regioni centrali troviamo maggiori addensamenti nuvolosi. Condizioni atmosferiche ideali per la formazione di questo tipo di nubi in questo periodo dell’anno, tuttavia senza fenomeni atmosferici associati. Sulle regioni settentrionali del Paese invece questo tipo di nube riesce a compattarsi maggiormente e produrre delle deboli piogge o pioviggini specialmente in Liguria, alto Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna.

Previsioni Meteo Roma

La giornata odierna è iniziata con tempo stabile ma per lo più con cielo nuvoloso. A Roma le condizioni meteo risultano tutt’ora tipicamente autunnali anche se con clima ancora piuttosto mite. Procede così la lunga fase meteo stabile in Italia con precipitazioni assenti e con le temperature oltre la media di riferimento. Anche nei prossimi giorni la situazione meteo resterà invariata con precipitazioni assenti e tempo stabile a tratti anche con ampie schiarite. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO PER LA CITTà DI ROMA.

Previsioni meteo prossimi giorni

Così come ampiamente annunciato nei precedenti editoriale, la settimana in corso trascorrerà con il bel tempo in Italia, specie sulle regioni centro-meridionali anche se non sempre soleggiato. Temperature oltre la media del periodo anche nei prossimi giorni della settimana in corso, nubi irregolari alternate con schiarite a tratti anche piuttosto ampie sulla città di Roma. Correnti più instabili invece per l’inizio della prossima settimana e possibili piogge di ritorno anche sulla Capitale dell’Italia, clima sempre autunnale senza particolari scossoni.