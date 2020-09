METEO ROMA: La settimana inizia con il MALTEMPO ma andremo verso un miglioramento, ecco le previsioni fino ad OTTOBRE

Meteo Roma: altre piogge per oggi

Condizioni meteo autunnali in Italia con piogge sparse e temperature sotto la media. Migliora in queste ore la nord-ovest, piogge sparse al Nord Est con neve oltre i 1300-1500 metri. Al centro Italia nuvolo ovunque anche se non mancheranno dei spazi di sereno, piogge attese specie sul Lazio e sulla città di Roma. Temperature in lieve ripresa nei valori massimi. Maltempo anche al sud specie su Sardegna, Campania e Calabria con piogge e temporali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO PER LA CITTà DI ROMA.

Meteo: generale miglioramento da domani

La settimana inizia con tempo ancora autunnale in gran parte dell’Italia con nubi in transito e con esse anche delle precipitazioni. Clima freddo per il periodo con le temperature scese di molto sotto la media di Settembre. Tuttavia la situazione meteo per l’Italia tende ad un miglioramento con sole prevalente già dalla giornata di domani su gran parte delle regioni. Temperature in ripresa specialmente nei valori massimi con punte prossime ai 20°c nelle ore centrali della giornata di domani, fino a 25°c nei prossimi giorni della settimana.

Meteo Autunno: possibile nuova ondata di maltempo per il prossimo weekend

Il mese di Settembre potrebbe chiudersi con un miglioramento meteo in Italia, sole e temperature più gradevoli dopo il forte maltempo di questi ultimi giorni dalla giornata di domani. Il tutto grazie ad un momentanea rimonta dell’anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale mentre le circolazioni di bassa pressione di matrice atlantica si preparano a colpire nuovamente l’Italia con altre piogge o temporali in arrivo nel corso del primo weekend di Ottobre. Evoluzione meteo pertanto piuttosto dinamica con l’Autunno appena iniziato.