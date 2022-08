METEO ROMA – L’alta pressione porta SOLE e CALDO in aumento, qualche ACQUAZZONE nelle zone interne del Lazio

Meteo Roma, la situazione

Buongiorno e buon inizio settimana a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La saccatura depressionaria che ha portato maltempo in Italia nei giorni scorsi, si è oramai allontanata verso levante sull’Europa orientale, trovandosi ora estesa dalla Scandinavia fino al Mar Nero. Nel frattempo l’alta pressione continua a rimontare sull’Europa occidentale, interessando sempre più anche il Mediterraneo centrale, con conseguente graduale aumento delle temperature anche in Italia nel corso della settimana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata odierna all’insegna del bel tempo su Roma e sul Lazio. Al mattino tempo stabile con cieli completamente sereni su tutta la regione. Al pomeriggio locali addensamenti in formazione sui settori appenninici ma senza fenomeni di rilievo associati o con al più qualche rovescio isolato e di breve durata, soleggiato altrove. In serata ampie schiarite in arrivo ovunque. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni meteo Roma sempre aggiornate! Temperature in lieve aumento, comprese su Roma tra 24°C e 34°C.

Previsioni meteo Roma per domani

Nella giornata di domani il transito di un piccolo cavetto d’onda da nord-ovest verso sud-est lungo Balcani e Mediterraneo centrale porta instabilità sul versante adriatico ed in parte anche su quello tirrenico e quindi anche sul Lazio. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura in transito. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e locali temporali in formazione nelle zone più interne, parzialmente nuvoloso sul resto della regione ma senza fenomeni di rilievo associati e soleggiato sui settori costieri e sub-costieri. Fenomeni in esaurimento entro la serata, quando sono in arrivo delle ampie schiarite sui tutti i settori. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in aumento, comprese su Roma tra 24°C e 36°C.

Tendenza meteo per la settimana

Nel corso dei prossimi giorni della settimana l’alta pressione prenderà il dominio del Mediterraneo portando giornate stabili e cieli soleggiati, anche se non mancheranno isolati acquazzoni pomeridiani nelle zone interne, specie in Appennino. Caldo che sarà abbastanza intenso, notti di stampo tropicale con minime su Roma intorno ai 23°C-24°C e massime nel primo pomeriggio fino a 35°C-36°C con afa in aumento. Possibile aumento dell’instabilità verso il weekend, ma vista la distanza temporale, non ci resta che invitarvi a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito internet per rimanere sempre aggiornati.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Caldo e bel tempo attesi nei prossimi giorni sulla Capitale e sul Lazio. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!