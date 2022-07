METEO ROMA – Luglio inizia con SOLE e CALDO, TEMPERATURE in aumento nel WEEKEND anche oltre i 40°C. PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede l’alta pressione africana in rinforzo sul Mediterraneo centro-occidentale e una saccatura nord atlantica in transito sull’Europa centro-occidentale. Condizioni meteo stabili quindi in Italia con cieli soleggiati specie al Centro-Sud, mentre qualche disturbo lo avremo sulle regioni settentrionali con acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Prealpi e con possibili sconfinamenti entro la serata verso la Pianura Padana. Nel corso del weekend avremo un ulteriore rinforzo del promontorio anticiclonico che porterà un miglioramento delle condizioni meteo anche sulle regioni del Nord ed un generale aumento delle temperature. Di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Meteo Roma – La giornata odierna sarà all’insegna del bel tempo su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli poco nuvolosi per della nuvolosità alta in transito che tuttavia non porterà a nessuna fenomenologia. In serata sono in arrivo delle ampie schiarite che renderanno i cieli sereni su tutto il Lazio. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTATE IL METEO ROMA! Le temperature risulteranno stazionarie, comprese tra 21°C e 35°C. I venti non subiranno alcuna variazione seguendo il regime di brezza.

Meteo Roma per la giornata di domani

Meteo domani – La giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili su Roma e sul Lazio con la quasi completa assenza di nuvolosità. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati sulla Capitale e su tutti i settori. Anche in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutto il Lazio con cieli sereni e qualche velatura in transito. Le temperature sono previste in lieve aumento, comprese su Roma tra 21°C e 36°C. I venti non subiranno alcuna variazione seguendo il regime di brezza. Vediamo infine la tendenza meteo per i giorni a venire, che come già anticipato saranno caratterizzati da un aumento delle temperature su tutto il Lazio.

Tendenza meteo per giorni a seguire

Promontorio africano che nei giorni a seguire continuerà a rinforzarsi sul Mediterraneo con asse dall’Algeria verso il Mediterraneo centrale e risalita di aria calda che andrà ad interessare direttamente la Penisola Italiana, specie le Isole Maggiori e le regioni tirreniche. Su Roma e sul Lazio avremo cosi tempo stabile almeno fino alla prima parte della prossima settimana, con caldo intenso e temperature che su Roma potranno arrivare prossime ai 40°C e finanche ai 41°C-42°C specie nell’alta valle del Tevere. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

