METEO ROMA – MALTEMPO a oltranza con PIOGGE e a tratti anche NUBIFRAGI, ecco le previsioni

Torna il maltempo al centro-nord e anche sulla Capitale

Il maltempo è tornato ad essere protagonista dello scenario meteorologico del Mediterraneo e della nostra Penisola. Questo grazie all’affondo di una saccatura di aria di estrazione polare marittima che ha riportato un calo delle temperature sensibile sulle regioni settentrionali, in particolare quelle nordoccidentali, con il ritorno persino della neve in pianura. Questo dopo che nella giornata di ieri violenti nubifragi hanno interessato il sud Italia, con danni e disagi a Reggio Calabria, oggi invece all’asciutto. Qualche pioggia nel pomeriggio ha interessato anche la Capitale.

Previsioni meteo Roma oggi

Dopo una mattinata trascorsa all’insegna del bel tempo con cieli sereni o al più poco nuvolosi, nel corso del pomeriggio la nuvolosità è notevolmente aumentata sulla Capitale a tal punto da portare qualche rovescio o acquazzone che ha accumulo al suolo circa 4 millimetri. Breve pausa dal maltempo in serata, mentre imperversano nubifragi sulla Toscana centro-settentrionale e sull’estremo nordest. Temperature che quest’oggi si sono attestate tra i +4°C di minima e i +14°C di massima.

Maltempo intenso per domani

La giornata di domani sabato 5 dicembre si aprirà sulla Capitale con cieli molto nuvolosi con possibilità anche di qualche piovasco nel corso della mattina. Le condizioni meteo tenderanno a peggiorare visibilmente a partire dal tardo pomeriggio, con l'ingresso delle piogge, acquazzoni in intensificazione in tarda serata, quando potranno presentare anche carattere di nubifragio. Temperature che aumenteranno sia nei valori minimi che in quelli massimi.