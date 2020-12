METEO ROMA: MALTEMPO con PIOGGE e possibili TEMPORALI imminenti, ecco le previsioni

Meteo, maltempo in arrivo anche a Roma

Con l'ingresso delle correnti fredde di estrazione polare-marittima sul bacino del Mediterraneo, assisteremo nelle prossime ore ad una ciclogenesi in prossimità sul medio-alto versante tirrenico ed in grado di generare condizioni meteo di forte maltempo e dai connotati anche invernali. Specie per la giornata di domani avremo infatti neve fino in pianura Padana e localmente anche abbondante. Fenomeni più intensi tra basso Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Maltempo a Roma con piogge anche pesanti previste nel corso del pomeriggio e forti raffiche di vento.

Previsioni meteo prossimi giorni

Maltempo anche a Roma nelle prossime ore e nei prossimi giorni con la prima di una perturbazione in ingresso nel Mediterraneo. Previste piogge sulla città eterna dal pomeriggio di oggi fino a data da destinarsi con una serie di impulsi di maltempo che arriveranno in Italia anche nel corso del prossimo weekend. Durante la giornata di domani cieli da nuvolosi a molto nuvolosi su tutte le regioni centrali con forte maltempo tra Lazio, Umbria e Abruzzo. Neve in Appennino ed anche abbondante oltre i 1200-1500 metri di quota. Venti forti e temperature invernali.

Maltempo invernale al nord Italia

Attesa la prima perturbazione di una lunga serie in questo inizio di Inverno. Clima freddo specie sulle regioni settentrionali del Paese ma anche sulle regioni centrali con la neve in arrivo in Appennino. Anche nel medio e lungo termine la situazione meteo potrebbe restare dinamica e fredda con le correnti settentrionali prevalenti su tutta Italia. Non c’è tempo per una rimonta dell’anticiclone sul Mediterraneo ed in Italia come nel mese di Novembre, Inverno a pieno regime subito adesso con le montagne imbiancate all’orizzonte anche dalla città di Roma.