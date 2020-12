METEO ROMA – MALTEMPO con PIOGGE abbondanti e FORTE VENTO, prosegue l’ALLERTA ARANCIONE; ecco le previsioni

Meteo Roma, la situazione sinottica

Meteo Roma – Una vasta saccatura nord atlantica, seguita da masse d’aria più fredda d’estrazione polare-marittima, ha raggiunto il Mediterraneo centrale nella giornata di sabato. Una minimo barico si è andato “scavando” sui bacini occidentali italiani, agendo nella giornata odierna sul Lazio, dove ritroviamo un minimo pressorio al suolo si 995 hPa. Le condizioni meteorologiche risultano quindi perturbate su tutta la regione, con piogge e venti tesi che interessano anche la capitale. Vediamo che tempo ci attende nelle prossime ore ed a inizio settimana!

Meteo oggi: allerta arancione, ancora rischio piogge abbondanti

Meteo Roma – Dopo il forte vento di scirocco che ha interessato la capitale nella giornata di ieri, con raffiche oltre i 60 km/h, la pioggia cade incessantemente da ormai 12 ore. Il fronte temporalesco atteso nella serata di ieri non si è fatto attendere, raggiungendo dapprima i settori occidentali della città e poi tutta Roma nella prima parte della notte. Piogge copiose per l’intera nottata con accumuli pluviometrici localmente fino a 40 mm da inizio evento. In questo avvio di giornata piove ancora su Roma, dove persiste l’allerta arancione diramata dal dipartimento della protezione civile per moderata criticità per rischio idrogeologico.

Avvio di settimana instabile, nuove piogge e temporali

Meteo Roma – Le condizioni meteorologiche si manterranno perturbate sul Lazio anche nella giornata di domani. Nubi sparse con rovesci ed occasionali temporali fin dal mattino, con fenomeni localmente di moderata intensità e locali grandinate per l’ingresso a 500 hPa di masse d’aria particolarmente fredde. Un momentanea pausa asciutta potrebbe osservarsi tra il tardo pomeriggio e la prima serata, poi nuove piogge raggiungeranno Roma con nevicate sull’Appennino a partire dai 1200 metri. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!