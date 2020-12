METEO ROMA – MALTEMPO in arrivo con PIOGGE e ACQUAZZONI alle porte della Capitale, ecco le previsioni

Il maltempo torna a flagellare l’Italia

Le condizioni meteo sono tornate a peggiorare quest’oggi, dopo la brevissima pausa di ieri, sulle regioni centro-settentrionali dove dalla tarda mattinata odierna è possibile osservare l’ingresso di piogge e acquazzoni localmente e a tratti anche intensi. Sulle regioni nordoccidentali più in particolare sono in atto le prime nevicate a quote collinari, con abbassamento progressivo della quota neve nelle prossime ore fin sui 100/200 metri e localmente anche in pianura tra cuneese e alessandrino. Tempo in peggioramento anche sulla città di Roma, come vedremo.

Previsioni meteo Roma oggi

La Capitale fin da questa mattina si è svegliata sotto un tappeto nuvoloso piuttosto compatto e che fino alla tarda mattina è risultato comunque arido di precipitazioni. Qualche pioggia passeggera ha poi fatto ingresso, con gran parte del pomeriggio comunque trascorso all’insegna della relativa stabilità. Tempo che tuttavia sta tornando nuovamente a peggiorare nel corso di questa sera con acquazzoni e accumuli che si aggirano intorno agli 11 millimetri. Accumulo che potrebbe essere provvisorio in quanto entro fine giornata altri rovesci potrebbero interessare Roma e i settori centrali. Temperature che si attestano tra i +7°C di minima a cui è seguita una massima di +15°C.

Giornata pienamente tardo autunnale quella di domani

La giornata di domani mercoledì 2 dicembre potrebbe invece presentare caratteri pienamente tardo autunnali a Roma, con piogge e acquazzoni intermittenti. Dal pomeriggio l’avvicinamento di un minimo depressionario in arrivo dal Canale di Sardegna porterà ad un’intensificazione dei fenomeni che risulteranno anche a tratti anche molto intensi fino a sera. Al netto di un lieve incremento dei valori minimi atteso per domani, risponderà un abbassamento di quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.