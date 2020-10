METEO ROMA: MALTEMPO in arrivo entro le prossime 24 ore, ultime ore di bel tempo e clima mite

Meteo Roma: ultime ore di stabilità

Bel tempo in queste ore sulla città di Roma con precipitazioni assenti anche se con delle nubi in transito e in progressivo aumento. Durante la giornata di domani avremo maltempo al mattino sul Centro Italia con piogge e temporali diffusi, anche intensi su Toscana, Umbria e Lazio. Ancora tempo instabile tra pomeriggio e sera con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi. Tendenza verso una fase meteo piuttosto movimentata anche per Roma. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO PER LA CITTà DI ROMA.

Situazione Meteo Italia

Una bassa pressione ben strutturata sull’Europa occidentale richiama correnti instabili sul Mediterraneo e fino all’Italia settentrionale dove troviamo già del maltempo. il tutto mentre gli Anticicloni restano ai margini dello scacchiere generale, uno in pieno oceano atlantico e l’altro sulla Russia. Italia divisa in due per oggi e nel corso del prossimo weekend con piogge anche intense al nord e buona parte del centro, stabile e soprattutto clima caldo fuori stagione sulle regioni più meridionali con temperature fino e oltre i 30°c sulla Sicilia, Calabria e Puglia.

Previsioni meteo Roma

Già nelle prime ore della giornata odierna si avvertiranno i primi segnali di un cambiamento meteo che interesserà anche la città di Roma. Nubi man mano più compatte nel pomeriggio odierno e dalle prime ore del mattino di domani piogge man mano sempre più intense. L’autunno entra già nel vivo in Italia con maltempo a tratti anche intenso. anche nei prossimi giorni e nel corso della prossima settimana le condizioni meteo in Italia risulteranno sempre autunnali con piogge diffuse e con temperature sotto la media del periodo.