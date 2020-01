METEO ROMA: novità in arrivo per il proseguo dell’INVERNO, piogge previste per il weekend

Tempo stabile ora in Italia

In gran parte d’Europa troviamo un vasto e robusto Anticiclone con valori di pressione al suolo oltre i 1040 hPa. Tempo stabile a Roma come in tutte le altre città dell’Italia eccetto quelle delle isole maggiori dove saranno possibili dei locali piovaschi. Durante il prossimo weekend una perturbazione di matrice atlantica potrebbe generare un peggioramento meteo con piogge e qualche nevicata. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo in Italia

Solo durante il prossimo weekend qualcosa potrebbe cambiare in Italia con l’ arrivo di correnti più instabili di natura Atlantica e con esse anche qualche precipitazione. Saranno soprattutto le regioni tirreniche quelle maggiormente interessate dalle precipitazioni nel fine settimana in un contesto climatico tuttavia non troppo freddo. Neve prevista in Appennino settentrionale oltre i 1200 metri e tra Piemonte e Liguria a quote basse.

Situazione meteo in Italia

Il peggioramento in arrivo nel weekend potrebbe riguardare soprattutto il centro, Emilia Romagna, Liguria e a seguire il sud. L’ ultima parte del mese di Gennaio sarà difficile che l’inverno torni a farsi vivo in Italia, le temperature potrebbero superare ancora le medie del periodo al centro-sud. Un inverno disastroso finora con le correnti atlantiche che tenteranno di prendere il posto dell’anticiclone il quale subirà un indebolimento in un contesto climatico tuttavia non particolarmente freddo.