METEO ROMA – NUBI alternate a SCHIARITE, ma con basso rischio di piogge e temperature gradevoli

Meteo Roma in miglioramento: oggi nubi sparse ma senza fenomeni

Dopo il debole passaggio instabile avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 13 giugno, le condizioni meteo su Roma risultano in graduale miglioramento. La goccia fredda giunta ieri sul nord Italia, infatti, sta traslando verso i Balcani, favorendo l’ingresso di correnti meno instabili sul Lazio. Tempo mediamente stabile oggi su Roma, con nubi alternate a schiarite fin dal mattino, ma con basso rischio di fenomeni; occasionali locali e brevi acquazzoni non sono esclusi nel corso del mattino sui settori sud-orientali della città, ma in rapido riassorbimento. Temperature gradevoli grazie ad una ventilazione occidentale, con i valori massimi attesi non oltre i +25/+26°C.

Inizio di settimana variabile, poi possibile ritorno della pioggia

Meteo Roma che nel corso della prossima settimana risulterà ancora piuttosto dinamico, più primaverile che estivo; le nubi continueranno a transitare sulla capitale anche nella giornata di domani, lunedì 15 giugno, seppur con basso se non nullo rischio di precipitazioni. Instabilità che tornerà ad accentuarsi su Roma tra martedì e mercoledì, quando nuove infiltrazioni fresche in quota favoriranno lo sviluppo di acquazzoni e locali temporali nel corso delle ore pomeridiane. Al momento, quindi, l’estate sembrerebbe ancora lontana dalla capitale, con le giornate che trascorreranno variabili e con temperature piuttosto gradevoli.

Temperature a tatti sotto le medie del periodo

La dinamicità atmosferica tenderà ad incidere inevitabilmente anche sull’andamento termico. Nella giornata odierna, dopo una valore minimo notturno di +18°C, le temperature massime non supereranno i +25/+26°C. Nel corso della prossima settimana i valori minimi oscilleranno tra i +16°C ed i +18°C, mentre le massime potranno subire delle sensibili variazioni in base alle condizioni meteorologiche; si oscillerà dai +24°C della giornata di mercoledì, fino ai +30°C possibili del fine settimana quando l’estate potrebbe finalmente prendere il sopravvento. TEMPO ANCORA INCERTO NEI PROSSIMI GIORNI, POI POSSIBILE ARRIVO DELL’ESTATE A FINE MESE! RIMANI SEMPRE AGGIORNATO CONSULTANDO LE PREVISIONI METEO PER ROMA.