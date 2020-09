METEO ROMA – Nubi in aumento, ma senza fenomeni; da DOMANI arrivano PIOGGE e TEMPORALI

Meteo Roma stabile ed ancora caldo, ma con nubi in aumento

Le condizioni meteo sul Lazio risultano mediamente stabili in questo weekend, con temperature ancora decisamente calde per il periodo. Sulla capitale d’Italia nella giornata di ieri sono stati toccati i +31°C, ovvero un valore oltre le medie del periodo di circa 3/4°C; tuttavia i cieli risultano a tratti variabili, sintomo di un imminente cambio meteorologico. L’indebolimento dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale, sta favorendo l’intrusione di masse d’aria più umide da ovest, responsabili nei prossimi giorni di un deciso peggioramento del tempo su tutto il Lazio, con piogge in arrivo anche sulla città di Roma.

Inizio di settimana con piogge e rischio temporali

Le condizioni meteo su Roma volgeranno verso un deciso peggioramento già a partire dalla giornata di domani, lunedì 21 settembre. La risalita di correnti umide ed instabili favoriranno l’arrivo di acquazzoni e temporali lungo le coste del Lazio centro-settentrionale già dalla prossima notte; i fenomeni si estenderanno anche a Roma fin dalla prima parte della giornata di domani, con rischio temporali che si rinnoverà anche durante le prime ore pomeridiane. Una momentanea pausa asciutta si osserverà nel corso della serata, seguita da nuove piogge in ingresso da ovest nottetempo.

Temperature quasi estive, ma è atteso un deciso calo nei prossimi giorni

Meteo Roma – Dal punto di vista termico sulla capitale persistono ancora condizioni quasi estive; dopo un valore minimo odierno di ben +21°C, attualmente si registrano in città circa +28°C, ma con valori massimi destinati a raggiungere nelle prossime ore i +30/+31°C. Un lieve calo è atteso nella giornata di domani, quando durante il giorno non si andrà oltre i +28°C, ma dal 25 settembre è atteso un brusco ulteriore calo termico con valori massimi di +23/+25°C, mentre i valori notturni si porteranno attorno ai +15/+17°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO ROMA!