METEO ROMA – NUBI SPARSE con PIOGGE in ARRIVO nelle prossime ore, ecco le previsioni

Nubi sparse su Roma, ma la pioggia è in agguato

Meteo Roma – La giornata di Domenica 19 Aprile si è aperta all’insegna dei cieli nuvolosi sulla Capitale, ma senza fenomeni di rilievo. La temperatura notturna, complice la copertura nuvolosa, si è mantenuta decisamente alta per il periodo facendo registrare un valore minimo di +14°C. Nella seconda parte di giornata le condizioni meteo su Roma vedranno il rinnovarsi di schiarite ad addensamenti nuvolosi, via via sempre più compatti con i cieli che diverranno nuvolosi fino a coperti dalla sera. Deboli piogge in arrivo entro la fine del giorno, per l’avanguardia di un’intensa perturbazione in risalita sull’Italia dal Nord Africa. Temperature massime odierne attese attorni ai +22/+23°C, per la risalita di correnti calde dai quadranti meridionali.

Lunedì di maltempo su Roma con piogge persistenti

Le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare sensibilmente sulla città di Roma nel corso della prossima notte. L’approfondimento di un’area di bassa pressione sul Nord della Tunisia, piloterà un’estesa perturbazione verso l’Italia ed il Lazio; piogge su Roma in arrivo fin dalla prossima notte. La lenta evoluzione del minimo di bassa pressione, rinnoverà molte nubi e fenomeni anche nella giornata di domani, Lunedì 20 Aprile; le precipitazioni risulteranno più probabili su Roma durante il mattino e le ore pomeridiane, mentre una graduale attenuazione potrebbe giungere durante le ore serali. Le temperature massime subiranno un’inevitabile flessione, mentre le minime difficilmente scenderanno al di sotto dei +15°C.

Temperature in continua oscillazione su Roma

Meteo Roma – Data la dinamicità meteorologiche dei prossimi giorni, anche le temperature subiranno brusche variazioni; in particolare i valori massimi nella giornata odierna si manterranno ancora piuttosto miti, raggiungendo nelle prossime ore i +22/+23°C, mentre nella giornata di domani ed in quella di Martedì, complice le piogge persistenti, non si andrà oltre i +18°C. Da Mercoledì è atteso un nuovo aumento nei valori diurni, riportandosi attorno ai +21/+22°C. Temperature minime attese attorno ai +14/+15°C per la prossima notte, mentre un calo si registrerà da Mercoledì quando si porteranno a ridosso dei +8°C.

