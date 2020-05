METEO ROMA – NUBI SPARSE con temperature gradevoli; ANTICICLONE in arrivo nei PROSSIMI GIORNI, ecco le previsioni

Meteo Roma nubi sparse nel weekend, ma in miglioramento

Meteo Roma – Le condizioni meteorologiche sulla Capitale appaiono mediamente stabili in questo inizio di fine settimana, seppur con nubi sparse; il campo barico di 1011 hPa ed infiltrazioni umide, infatti, favoriscono ancora la formazione di nubi prevalentemente medio-basse, alternate ad ampie schiarite sulla città di Roma. Attualmente i cieli si presentano variabili, per la presenza di nubi cumuliformi, con occasionali quanto brevi e locali acquazzoni sui settori centro-meridionali della città; seconda parte di giornata che vedrà condizioni meteo sostanzialmente invariate, cosi come in quella di domenica 3 maggio, con cieli prevalentemente poco o al più parzialmente nuvolosi ma senza fenomeni significativi. Le temperature subiranno un graduale aumento, risultando superiori alle medie del periodo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Anticiclone in arrivo su Roma la prossima settimana

Le condizioni meteo su Roma volgeranno verso una decisa stabilità nel corso dei prossimi giorni.L’espansione di un promontorio anticiclonico, infatti, proteggerà la città di Roma da eventuali disturbi instabili per gran parte della prossima settimana. L’alta pressione determinerà cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi per l’inizio della fase 2, al via il 4 maggio, garantendo sul capoluogo laziale un fase mediamente stabile e dal clima quasi estivo per i prossimi giorni. Secondo le proiezioni modellistiche odierne, il bel tempo potrebbe insistere sulla Capitale per i prossimi 6-8 giorni; successivamente l’ingresso di correnti umide oceaniche, potrebbero riportare una fase di maltempo, con temperature in generale flessione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Temperature in aumento su Roma, valori superiori alle medie mensili

Le condizioni meteo anticicloniche in affermazione nei prossimi giorni, favoriranno inevitabilmente anche un aumento delle temperature, specie nei valori diurni. Nel corso della giornata odierna, dopo un valore minimo di ben +16°C, le temperature massime sono attese su Roma fino a +23/+24°C; nel corso dei prossimi giorni, l’affermazione del campo anticiclonico e l’arrivo di masse d’aria più calde, favoriranno picchi massimi anche di +26/+27°C sulla Capitale ovvero 4-5 gradi oltre le medie del periodo. Valori notturni attesi mediamente stazionari, salvo locali variazioni, ed attorno ai +13/+15°C. TEMPO STABILE E TEMPERATURE IN AUMENTO NEI PROSSIMI GIORNI, CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO!