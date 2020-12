METEO ROMA: Nuove PIOGGE nel proseguo della settimana, previsioni nei dettagli fino al WEEKEND

Meteo, maltempo ad oltranza in Italia

Dopo le piogge anche di forte intensità nelle ultime ore con allagamenti anche nel Lazio, la giornata odierna vedrà nuove piogge seppure di debole o moderata intensità. Stando alle ultime conferme da parte dei principali modelli meteo infatti nelle prossime ore non si esclude la possibilità di qualche precipitazioni nel Lazio e sulla città di Roma mentre la neve continuerà a cadere in Appennino fino a 1300 metri di quota. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO SULLA CITTà DI ROMA CONSULTA IL NOSTRO SITO!

Neve in arrivo anche nelle prossime ore

La città di Roma come del resto tutte le altre città del nostro Paese è stata colpita da una forte ondata di maltempo nelle ultime ore mentre le piogge in questi minuti risultano intermittenti e di debole intensità. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni della settimana in corso sono attese altre precipitazioni sull’Italia con altre nevicate sulle alpi ed in Appennino. Da notare che ad ora il manto nevoso sulle Alpi raggiunge e talvolta supera i 2 metri specie sul settore orientale, minori gli accumuli al suolo invece in Appennino ma con altre nevicate in arrivo.

Previsioni Meteo Roma

Inverno subito a pieno regime con le montagne imbiancate e fino a quote molto basse. Nuove nevicate in arrivo sulle Alpi ed anche in Appennino a quote medie con accumuli localmente abbondanti. Maltempo a ripetizione in città ed a Roma, per la giornata di domani nubi irregolari al mattino sui settori centrali con piogge sui settori tirrenici. Al pomeriggio precipitazioni in estensione anche su Umbria e Abruzzo, più asciutto sul versante Adriatico. Solo dalla giornata di domenica è atteso un generale miglioramento in tutta Italia con il ritorno dell’Anticiclone.