METEO ROMA – nuvolosità in aumento ma con tempo asciutto, DOMANI torna il MALTEMPO

Meteo Roma stabile nella giornata odierna, ma con nubi in aumento

Meteo Roma – Il fine settimana si sta concludendo con condizioni meteo mediamente stabili sulla città di Roma, grazie ad un momentaneo aumento del campo barico; i cieli, tuttavia, in questa prima parte di giornata risultano variabili per l’alternanza di nubi a schiarite. Nella seconda parte di giornata le condizioni meteorologiche non subiranno significative variazioni, con i cieli che si presenteranno parzialmente nuvolosi o al più variabili. Nottetempo è atteso un graduale peggioramento del tempo con piogge e temporali in arrivo entro le prime ore della giornata di domani; ventilazione è attesa in rinforzo da sud-sudest.

Domani piogge e temporali su Roma, specie nella prima parte di giornata

Meteo Roma – Il tempo stabile che sta caratterizzando la giornata odierna verrà ben presto sostituito dal ritorno della pioggia. Già nel corso della prossima notte la nuvolosità tenderà ad aumentare ulteriormente, con piogge e temporali in graduale ingresso dai settori costieri; i fenomeni si alterneranno a momentanee pausa più asciutte anche nel corso del mattino di domani e delle prime ore del pomeriggio, con possibili temporali localmente anche di moderata-forte intensità. Un graduale miglioramento è atteso nel corso della serata, quando si assisterà ad una generale attenuazione dei fenomeni. Il tempo, durante la settimana, si manterrà ancora instabile con possibili acquazzoni e locali temporali almeno fino la giornata di giovedì.

Temperature attorno le medie del periodo, specie nei valori massimi

Meteo Roma – Dopo una temperatura minima di 17°C, attualmente la colonnina di mercurio su Roma ha raggiunto i +25°C, toccando nelle prossime ore i +27°C. Nel corso della giornata di domani si registrerà un lieve calo, raggiungendo durante il giorno non oltre i +25/+26°C, valori tuttavia attorno le medie del periodo di giugno, nel corso dei prossimi giorni si assisterà ad un lieve calo termico fino a scendere al di sotto delle medie decadali. Le temperature massime, infatti, si porteranno nel corso della settimana attorno ai +23/+24°C, complice i fenomeni ed una ventilazione sostenuta da ponente; sostanzialmente invariati i valori notturni e compresi tra i +17°C ed i +18°C. TORNA IL MALTEMPO NEI PROSSIMI GIORNI CON TEMPORALI ANCHE INTENSI; PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA IL METEO ROMA!