METEO ROMA – NUVOLOSITA’ in transito poi ampie SCHIARITE e TEMPERATURE in aumento; le previsioni

Qualche nota instabile quest’oggi

La giornata odierna si sta prefigurando come una giornata in prevalenza stabile in cui però non mancano alcune note di maltempo che nelle primissime ore hanno interessato l’arco alpino e subalpino occidentale e l’alta Lombardia, con fenomeni localizzati o al più sparsi. Nel pomeriggio le condizioni meteo non saranno migliori e sarà infatti possibile lo sviluppo isolato di temporali termoconvettivi lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale e nelle zone interne della Sicilia. Malgrado la nuvolosità invece a Roma il tempo si mantiene stabile, come vedremo.

Previsioni meteo Roma oggi

Nuvolosità a tratti anche piuttosto compatta sta interessando la città di Roma nella prima parte di questa giornata, dove il tempo si è comunque mantenuto fino a questo momento asciutto, con le frecce tricolori sfrecciate sull’Altare della Patria. Il resto della giornata trascorrerà con progressive schiarite con cieli che potranno tornare sereni in serata. Temperature che, a seguito di una minima di +15°C raggiungeranno una massima di circa +25/+26°C.

Ampie schiarite per domani e temperature in aumento

Si farà invece largo a partire dalla giornata di domani giovedì 3 giugno l’Anticiclone africano che sortirà effetti ben evidenti sulla Capitale dove i cieli, a seguito di qualche innocuo passaggio nuvoloso in nottata, subiranno ampie schiarite, presentandosi praticamente sereni già dalla mattina e per il resto del giorno. Temperature che in questo caso subiranno un aumento dei valori massimi, mentre le minime stazioneranno o subiranno anch’esse un lieve aumento. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.