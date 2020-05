METEO ROMA – OGGI residua INSTABILITÀ, nei PROSSIMI GIORNI torna il BEL TEMPO

Meteo Roma – instabilità in nuovo aumento dal pomeriggio con rischio acquazzoni

Meteo Roma – Dopo il temporale che ha interessato nella giornata di ieri la Capitale, le condizioni meteorologiche sono andate gradualmente miglioramento nel corso della notte, lasciando il posto ad ampi spazi di sereno. Nel corso di questo inizio di giornata il tempo si è presentato stabile sulla città, seppur con nubi alternate a schiarite. La residua circolazione fresca orientale, tuttavia, favorirà lo sviluppo nel corso del pomeriggio di nubi cumuliformi, responsabili piogge e temporali sul Lazio centro-meridionale; locali acquazzoni, quindi, non sono esclusi nelle prossime ore su Roma, con tendenza al miglioramento della sera.

Domani generale miglioramento su Roma, salvo residui disturbi

Meteo Roma – La giornata di domenica vedrà condizioni meteo in ulteriore miglioramento sul capoluogo laziale. Il graduale aumento del campo barico, infatti, indebolirà l’alimentazione fresca in quota; nel corso del mattino saranno ampie le schiarite su Roma, alternate ad addensamenti nel corso del pomeriggio ma con basso rischio di locali acquazzoni, per lo più sui quartieri sudorientali della città. Nel corso della prossima settimana si assisterà ad un ulteriore miglioramento del tempo, con condizioni meteo su Roma attese stabili sia per la giornata di lunedì che in quella di martedì con temperature in nuovo aumento.

Temperature sotto le medie, ma in deciso aumento nei prossimi giorni

Meteo Roma – La scorsa notte è stata decisamente fresca sulla capitale, con una temperature minima in centro città di circa +12°C fino ai +10°C dei settori periferici; nella giornata odierna la temperatura massima non supererà i +22°C, mentre nei prossimi giorni è atteso un deciso rialzo termico. Tra lunedì e martedì, infatti, i valori diurni potranno toccare i +26/+28°C, mentre i valori minimi si porteranno attorno ai +16°C entro la giornata di venerdì. TEMPO IN GRADUALE MIGLIORAMENTO, MA ANCORA RISCHIO PIOGGIA NELLA GIORNATA ODIERNA; DA DOMANI BEL TEMPO E TEMPERATURE IN AUMENTO, CONSULTA PER TUTTI I DETTAGLI IL METEO ROMA!!