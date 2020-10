METEO ROMA – Ottobrata in pieno stile con TEMPERATURE MITI sulla Capitale; ecco le previsioni

Meteo Roma: lunedì perfettamente stabile

Buon lunedì a tutti i lettori di Roma. Oggi i cieli splendono sopra la capitale, grazie alle condizioni meteorologiche sempre più stabili. Una saccatura d’aria più fredda si sta allontanando verso di più verso oriente, favorendo un graduale aumento della pressione attualmente intorno ai 1023 hPa. Nel corso della giornata non si verificheranno variazioni, con cieli esenti da nuvolosità fino alla nottata.

Settimana all’insegna del bel tempo grazie all’Ottobrata

Meteo Roma – Nei giorni della settimana corrente predominerà l’ottobrata sulla capitale. Un promontorio altopressorio si espanderà da ovest verso est garantendo tempo stabile e asciutto per i giorni avvenire sull’Italia e sul Lazio. I cieli risulteranno sereni anche a Roma con ampi spazi di sereno e qualche nube bassa nelle zone vallive durante le ore notturne e alle prime ore del mattino. Il bel tempo sarà continuativo fino alla giornata di venerdì, con massime anche fino a 20°C/22°C.

Tendenza Meteo Roma fine ottobre

L’espansione verso l’Europa orientale del promontorio anticiclonico, determinerà un indebolimento di questo campo di alta pressione, lasciando un “varco” per il transito di una saccatura d’aria nord-atlantica sul Mediterraneo. In questo frangente sarà possibile il ritorno di piogge sul Lazio e sulla capitale. La tendenza per il medio/lungo-termine prevede il ritorno di più perturbazioni, alternate a fasi di tempo stabile a Roma, che dovrebbero chiudere il mese di Ottobre per poi farci addentrare nel mese successivo. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO ROMA, SEMPRE AGGIORNATO!