METEO ROMA: “ottobrata” in queste ore ma il MALTEMPO autunnale tornerà nei prossimi giorni, le previsioni

Meteo Roma: anticiclone ancora presente in Italia

Anticiclone sull’Italia ancora presente in questa giornata e sole prevalente sulle principali città del Paese tra le quali anche quella di Roma. Sole e clima fresco al mattino ma con il soleggiamento diurno le temperature saliranno rapidamente nelle ore centrali della giornata. Previsti valori massimi compresi tra 18°c e 25°c in tutta Italia. Ottobrata ancora nella giornata di domani sulla città di Roma ma verso un peggioramento meteo in arrivo. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO PER LA CITTà DI ROMA.

Meteo Weekend, arriva un peggioramento in Italia

Durante il corso del weekend assisteremo ad un peggioramento meteo. Durante la giornata di domani avremo tempo stabile al mattino con cieli generalmente poco nuvolosi ad eccezione di locali piogge sulla Liguria di Levante. Peggioramento durante la seconda parte della giornata con piogge in arrivo in nottata anche sulla città di Roma. Dalla giornata di domenica poi il maltempo autunnale sarà protagonista sulla Capitale d’Italia come del resto in tante altre città del Paese mentre le temperature tenderanno a calare sensibilmente con la neve su Alpi e Appennino.

Meteo Autunno, arriva la neve in montagna

Con il calo delle temperature previsto dalla giornata di domenica, la neve raggiungerà quote medio-basse sulle Alpi e successivamente anche in Appennino. I fiocchi raggiungeranno quota 1000 metri sul settore orientale alpino, poi anche gli Appennini nella giornata di Lunedì e fin sotto i 1500 metri di quota sul settore emiliano-romagnolo. Autunno a gonfie vele già nel corso della prossima settimana con nuovi impulsi di maltempo in arrivo in tutta Italia, anche a Roma prevediamo piogge e acquazzoni a ripetizione.