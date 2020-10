METEO ROMA: OTTOBRE inizia con il tempo stabile, peggioramento confermato per il prossimo WEEKEND

Meteo Autunno: verso un progressivo peggioramento

Autunno in stallo in queste ultime ore con una momentanea rimonta dell’Anticiclone in Italia, precipitazioni assenti ancora per qualche ora sulla città di Roma e clima gradevole nelle ore centrali della giornata. Tuttavia La stagione autunnale iniziata come da calendario con una forte ondata di maltempo nelle ultime giornate procederà nel corso del weekend con forti piogge al nord e buona parte del centro Italia, poi anche al sud. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO PER LA CITTà DI ROMA.

Situazione Meteo Italia

Già in queste prime ore della giornata si avvertono i primi segnali di un peggioramento meteo che interesserà gran parte dell’Italia entro il prossimo weekend. Nubi in aumento al nord Italia con deboli piogge in Liguria nelle prossime ore. Precipitazioni in estensione e in intensificazione nel corso della nottata, poi durante il corso del primo weekend di Ottobre l’Italia vedrà condizioni meteo estremamente differenti tra il nord e il sud con rispettivamente maltempo autunnale e clima caldo tardo-estivo con valori fino e oltre i 30°c sulla Sicilia, Calabria e Puglia.

Previsioni meteo Roma

Previsioni meteo più dinamiche nel corso dei prossimi giorni in Italia, sulla città di Roma al momento troviamo nubi irregolari in transito alternate a locali schiarite. La giornata odierna trascorrerà senza cambiamenti sostanziali ed anche quella di domani trascorrerà con della variabilità asciutta. Attenzione poi dalla giornata di Sabato 3 Ottobre con un peggioramento in arrivo già dal mattino per la Capitale d’Italia con piogge anche intense. Anche per la prossima settimana avremo maltempo prevalente in Italia con una lacuna barica permanente nel Mediterraneo centro-occidentale.