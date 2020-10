METEO ROMA: OTTOBRE piuttosto dinamico con un nuovo peggioramento in arrivo, le previsioni

Meteo Roma: sole in queste ore

Tempo in gran parte stabile in queste ore sul nostro Paese, solo al sud troviamo qualche disturbo in più con una lacuna barica presente nel Mediterraneo centrale. Salvo che per la giornata di domani quando avremo un rapido peggioramento del tempo con piogge al centro-sud Italia, le condizioni meteo durante la settimana in corso risulteranno in buona parte stabili anche per Roma. grazie ad un promontorio di alta pressione. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO PER LA CITTà DI ROMA.

Rapido peggioramento meteo anche per Roma

Maltempo verso il centro-sud Italia entro le prossime 24 ore, durante la giornata di domani sono attese delle piogge diffuse, fenomeni in attenuazione in tarda mattinata in Toscana e in serata su tutte le regioni. Possibili temporali tra Umbria, Marche e Abruzzo. Previste piogge anche per la Capitale d’Italia durante la giornata di domani mentre le temperature subiranno un lieve calo nelle ore centrali della giornata rispetto ad oggi quando supereremo facilmente i 22°c grazie al soleggiamento. Autunno sempre più nel vivo con altre ondate di maltempo in arrivo in Italia.

Previsioni meteo Roma

Settimana più stabile e mite salvo che per un rapido passaggio perturbato nella giornata di domani, attenzione poi al prossimo weekend quando l’affondo deciso di una nuova perturbazione sempre di natura nord-Atlantica potrebbe generare intenso maltempo prima sulle regioni settentrionali e a seguire anche su quelle centrali e meridionali. Piogge previste pertanto a Roma sia domani che tra il weekend e l’inizio della prossima settimana quando oltretutto avremo anche un sensibile calo delle temperature con valori sotto la medi di metà ottobre.