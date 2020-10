METEO ROMA – Passaggio PERTURBATO in arrivo sulla Capitale, ecco le previsioni

Maltempo al nord

Nella giornata odierna si osserva dalle immagini satellitari un evidente peggioramento delle condizioni meteo che interessa attualmente esclusivamente le regioni settentrionali del Paese, con le piogge e gli acquazzoni che facendo ingresso dai quadranti nordoccidentali nelle prime ore della notte odierna, si sono estesi su buona parte del nord entro questo pomeriggio. Sono poche le zone del nord dove non si sono presentati gli acquazzoni e tra queste l’Emilia Romagna e alcune aree del Piemonte. Altrove il tempo è ancora asciutto e relativamente stabile, anche a Roma come vedremo, ma nelle prossime ore peggiorerà anche in parte del centro.

Previsioni meteo Roma oggi

Mentre sulle regioni settentrionali imperversano condizioni di maltempo dunque, determinate dal passaggio di un cavo instabile, lo stesso che durante questa settimana ha portato violenti nubifragi con danni e disagi sulla Penisola iberica e in particolare in Portogallo, la città di Roma sta vivendo una situazione meteorologica nettamente più asciutta, nonostante il progressivo aumento della copertura nuvolosa, con cieli attualmente interamente coperti. Tali condizioni di tempo asciutto si protrarranno almeno fino al termine della serata corrente, con le temperature che oggi si sono attestate tra i +13°C di minima e i +21°C di massima.

Passaggio perturbato tra la notte e la mattina

Il fronte di maltempo si estenderà però verso meridione interessando entro questa sera la Toscana e con i primi piovaschi che entro la prossima notte potranno raggiungere la Capitale. Qui in particolare, proprio tra la notte e la mattina di domani sabato 24 ottobre è atteso un passaggio perturbato con piogge e qualche acquazzone, ma senza attività elettrica. Gli indici temporaleschi infatti si mostrano molto bassi. Le temperature si aggireranno intorno ai valori odierni o in lieve aumento in quelli minimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.