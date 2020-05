METEO ROMA – PERTURBAZIONE in arrivo porterà qualche PIOGGIA, poi CALDO in aumento; ecco le previsioni

Meteo Roma: oggi molte nubi, ma senza fenomeni

Meteo Roma – La capitale, dopo una temperatura minima di ben +16°C, si è risvegliata con i cieli molto nuvolosi o coperti, per la presenza di un’estesa copertura nuvolosa di tipo medio-alta; il campo barico sul Mediterraneo centrale, infatti, è in deciso calo e da ovest avanzano umide correnti oceaniche. Tuttavia al momento non si registrano fenomeni significativi; nella seconda parte di giornata si osserveranno maggiori schiarite, seppur alternate a momentanei addensamenti, con le temperature che tenderanno a salire fino a +23/+24°C. Nottetempo deciso peggioramento del tempo per l‘arrivo di un’intensa perturbazione dalla Spagna.

Qualche pioggia in arrivo dalla notte, poi scoppia il caldo

Meteo Roma – Il nuovo aumento della nuvolosità nel corso della serata odierna, sarà seguita da possibili deboli piogge o pioviggini tra la prossima notte e le prime ore del mattino di domani. La presenza sulla Penisola Iberica di una vasta area ciclonica, piloterà nei prossimi giorni impulsi instabili verso l’Italia, coinvolgendo occasionalmente anche la città di Roma. Sulla Capitale, tuttavia, i fenomeni risulteranno piuttosto scarsi e già da domani pomeriggio è atteso un deciso miglioramento del tempo. Nel corso della settimana prossima, le condizioni meteo si manterranno mediamente stabili, salvo locali disturbi nuvolosi, con temperature in deciso aumento. fino a sfiorare i +30°C.

Tempo in peggioramento anche sul resto d’Italia, forte maltempo in arrivo al Nord!

Meteo Roma– Le condizioni meteo tenderanno a peggiorare non solo su Roma, ma anche sul resto d’Italia; da Ovest, infatti, avanza un’intensa perturbazione atlantica, responsabile a partire dal pomeriggio-sera delle prime piogge su Sardegna e regioni di Nordovest. Una fase di maltempo interesserà il Nord Italia e la Toscana nel corso della giornata di domani, con piogge intense e temporali anche di forte intensità, specie sulla Liguria e settori a nord del Po. TEMPO IN GRADUALE PEGGIORAMENTO NELLE PROSSIME ORE CON L’ARRIVO DI QUALCHE PIOGGIA ; CONSULTA IL METEO ROMA PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO!