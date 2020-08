METEO ROMA – Picco dell’ONDATA di CALORE, sempre sole anche a FERRAGOSTO e a seguire

Situazione meteo sul vecchio continente

In questo periodo troviamo una perturbazione di natura atlantica sulla Francia mentre un campo di alta pressione di matrice afro-azzorriana governa il Mediterraneo centrale. Aria molto calda in risalita dall’Africa interessa anche l’Italia con sole prevalente e temperature oltre la media. Sulla città di Roma infatti le condizioni meteo risultano stabili con sole prevalente e con clima piuttosto caldo e afoso con le umidità nell’aria che si fanno sentire sia di giorno che di notte. RIMANI SEMPRE AGGIORNATO CONSULTANDO LE PREVISIONI METEO PER ROMA!

Meteo Italia: temporali al nord, sole al centro-sud

Sole prevalente in Italia, tuttavia stando alle ultime conferme da parte dei principali modelli meteo l’Italia risulterà divisa in due nei prossimi giorni e per le vacanze di Ferragosto con i temporali al nord, sole e clima molto caldo invece sulle regioni centro-meridionali. Nessun disturbo previsto anche per il Ferragosto sulla città di Roma e clima molto afoso. Solo a seguire le temperature potrebbero scendere di qualche grado grazie all’ingresso delle correnti più fresche di Maestrale.

Tendenza meteo Estate 2020

Instabilità in aumento pertanto sulle regioni settentrionali con piogge e temporali sparsi, braccio di ferro tra il promontorio di alta pressione di natura africana e le correnti perturbate dall’oceano atlantico. L’Italia vedrà effetti ben diversi tra il nord e il sud anche dopo il Ferragosto, solo con la terza ed ultima decade del mese di Agosto i temporali potrebbero raggiungere anche il centro Italia. L’Estate 2020 procede così il suo corso con un gran caldo al centro-sud, clima più gradevole invece dall’ultima decade di Agosto.