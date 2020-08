METEO ROMA: Piogge o temporali in arrivo in gran parte dell’ITALIA, ancora grande esclusa la CAPITALE

Meteo Roma: temperature in calo

Si attenua l’ondata di calore in tutta Italia con le temperature in calo grazie all’ingresso delle correnti settentrionali. Atteso un peggioramento meteo dopo il forte maltempo nelle ultime ore sulle regioni più settentrionali del Paese con autentici nubifragi e forti grandinate, peggioramento anche sulle regioni centrali entro stasera. Ancora grande esclusa la città di Roma dove non piove da molte settimane e dove il clima risulta troppo spesso alquanto torrido. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO PER ROMA!

Meteo Italia: maltempo con temporali

Duramente colpito il Veneto e l’Emilia Romagna nelle ultime ore con autentici nubifragi, poi il maltempo colpirà le regioni centrali del paese. Previsti temporali anche intensi uniti a forti raffiche di vento sulla Toscana, Umbria e a seguire su Marche e Abruzzo. Lazio e soprattutto la provincia di Roma ancora una volta ai margini delle precipitazioni e quindi sempre gran secco e clima torrido. Così sarà fino al mese di Settembre? Come potrebbe procedere ora l’Estate 2020?

Previsioni Meteo Italia

Ondata di calore in attenuazione in Italia con le temperature che man mano rientreranno nella media di riferimento. Tuttavia nessuna precipitazione prevista a Roma sia nelle prossime ore che nei prossimi giorni, solo a ridosso degli ultimi giorni di Agosto e i primi di Settembre potrebbe avvenire un sensibile cambiamento con maltempo diffuso e temperature in sensibile calo. I modelli meteo infatti confermano a pieno regime l’arrivo di una vasta circolazione depressionaria in grado di porre fine al gran caldo diventato insopportabile e alla grande siccità del centro-sud.